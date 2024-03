Scopri Castel Capuano con le visite esclusive del Touring Club

Il castello più antico di Napoli, dopo Castel dell’Ovo, che prima fu prima una fortezza e poi residenza reale e, nel 1540, divenne sede di tutti i Tribunali del Regno e fu chiamato “Palazzo della Vicaria”. Dopo l’unità d’Italia divenne Palazzo di Giustizia.

Riprendono le belle visite guidate allo storico Castel Capuano di Napoli organizzate dal Touring Club Italiano, in collaborazione con la Fondazione Castel Capuano. Già svolta con grande successo la prima visita sabato 16 marzo 2024 di mattina: da non perdere le altre sempre esclusivamente su prenotazione all’indirizzo email: napoli@volontaritouring.it. Le visite guidate sono a cura del Club di Territorio di Napoli e si terranno nelle seguenti date

sabato 16 marzo 2024

sabato 6 aprile 2024

sabato 18 maggio 2024

sabato 22 giugno 2024

sabato 13 luglio 2024

Le visite guidate allo storico Castello sono svolte in collaborazione con la Fondazione Castel Capuano e i visitatori saranno accolti da guide esperte ed accompagnati da soci volontari di “Aperti per Voi”.

Lo storico castello di Napoli, il più antico dopo Castel dell’Ovo

Castel Capuano è, dopo Castel dell’Ovo, il più antico castello della città. Di origine normanna, è stato sede del Tribunale di Napoli per oltre cinquecento anni e si trova in fondo a via dei Tribunali. Deve il suo nome a Porta Capuana, ubicata nelle vicinanze, che si apre sulla strada che conduceva all’antica Capua. Il castello fu prima una fortezza e poi residenza reale e, nel 1540, divenne sede di tutti i Tribunali del Regno e, poi, Palazzo di Giustizia.

Oggi, dopo un recente restauro, si potranno nuovamente ammirare le splendide sale e le pregevoli opere d’arte, testimonianze tangibili della millenaria storia di Napoli.

Le visite del Touring Club Italiano a Castel Capuano

Appuntamento alle ore 9.30 all’ingresso di Castel Capuano (di fronte a via dei Tribunali) per effettuare la registrazione dei partecipanti e per pagare il contributo di partecipazione.

Contributo di partecipazione – Iscritti TCI 5,00 € – Non Iscritti 8,00 €

Prenotazioni obbligatoria fino ad esaurimento posti esclusivamente a mezzo email napoli@volontaritouring.it

Maggiori informazioni sito ufficiale Touring Club Italiano

