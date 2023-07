Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 20 al 23 luglio 2023

Ph Facebook Comune di Napoli

Eventi, cose da fare gratis a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania. Nel post troverete prima gli eventi a Napoli e poi quelli vicino Napoli nel weekend dal 20 al 23 luglio 2023. Vi riportiamo la notizia sintetica e poi se vi interessa il dettaglio cliccate sul link

Anche in questo periodo a Napoli, nelle vicinanze e in tutta la Campania ci sono sempre tante cose da fare. Di seguito vi proponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend dal 20 al 23 luglio 2023 con le proposte più interessanti a Napoli e in Campania. Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 10/15€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

GLI EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI

EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

A Chiena 2023: le date della grande festa dell’Acqua a Campagna (SA) – dal 16 luglio fino al 16 agosto A Chiena 2023

dal 16 luglio fino al 16 agosto Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 20 al 23 luglio 2023 – Concerti Gratis in Campania

Sagra del Mare 2023 a Procida con nove giorni di festa – Sagra del Mare 2023 a Procida

Festa dello Stinco di maiale alla Bavarese a Liberi (CE) – il 22 e 23 – Luglio – Festa dello Stinco di maiale alla Bavarese. Le sagre di Liberi

Festa del Casaro, con produzione di latticini dal vivo, a Volturara Irpina – il 22 e 23 Luglio 2023, in Piazza Roma, a Volturara Irpina. Festa del Casaro,

22 e 23 Luglio 2023, in Piazza Roma, Sagra della Melanzana, per il Luglio Sammaritano a Santa Maria la Carità – Luglio Sammaritano

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI

