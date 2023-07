Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 20 al 25 luglio 2023

Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 13 al 17 luglio 2023

Durante l’estate in tante cittadine della Campania si tengono molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ascoltando anche grandi artisti e gruppi musicali che si esibiscono quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va dal 20 al 25 luglio 2023. Vi consigliamo sempre, prima di recarvi sul posto, di verificare se la sagra o l’evento si tengono regolarmente o se sono stati rimandati.

I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono quasi sempre a ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni.

Concerti in Campania dal 20 al 25 luglio 2023

Giovedì 20 luglio 2023

MARCO LIGABUE – Buonabitacolo (SA) piazza Sandro Pertini

LA MASCHERA – Agerola (NA) Parco Colonia Montana

Venerdì 21 luglio 2023

CANZONIERE GRECANICO SALENTINO – Sessa Aurunca (CE)

PEPPE SERVILLO – Sapri (SA) villa comunale

DANIELE DE MARTINO – Altavilla Silentina (SA) piazza Scalareta

CICCIO MEROLLA – Pignataro Maggiore (CE) piazza Umberto I

Sabato 22 luglio 2023

MONICA SARNELLI – Casagiove (CE) piazza San Michele

GIGIONE – Chiusano di San Domenico (AV)

TONY TAMMARO – Gragnano (NA) piazza Aubry

ANDREA SANNINO – Sant’Arpino (CE)

IL GIARDINO DEI SEMPLICI – Calvizzano (NA)

FAUSTO LEALI – San Giorgio del Sannio (BN) piazza De Gregorio

Domenica 23 Luglio 2023

FOLLYA – Giffoni Valle Piana (SA) piazza Lumiere

RAIZ – Procida (NA) Marina Grande

GIGIONE – Ariano Irpino (AV) loc. Zona Stazione

TONY TAMMARO – San Giorgio del Sannio (BN) piazza De Gregorio

PAOLO VALLESI – Agerola (NA) Belvedere Parco Corona

FAUSTO LEALI – Pompei (NA) piazza Schettini

CICCIO MEROLLA – Montemiletto (AV) piazza IV Novembre

Lunedì 24 Luglio 2023

RICCHI E POVERI – Pietravairano (CE) piazza Salvo D’Acquisto

ROSA CHEMICAL – Avellino piazza Libertà

ENZO AVITABILE – Positano (SA) piazza dei Racconti

CLEMENTINO – Procida (NA)

ERMAL META – Giffoni Valle Piana (SA) piazza Lumiere

MICHELE ZARRILLO – Agerola (NA) Parco Colonia Montana

Martedì 25 luglio 2023

ROSA CHEMICAL – Giffoni Valle Piana (SA) piazza Lumiere

AL BANO – Pomigliano d’Arco (NA) piazza Giovanni Leone

TONY COLOMBO – Celzi di Forino (AV)

GIGI FINIZIO – Puglianello (BN) piazza Don Gabriele Pastore

ANDREA SANNINO – Gragnano (NA) piazza Aubry

TONY TAMMARO – Piedimonte Matese (CE)

