Notte Europea dei Musei a Napoli: apertura serale di musei con ingresso a 1 euro

Anche a Napoli Sabato 18 maggio 2024 ci sarà l’apertura serale con ingresso a 1 euro per la Notte Europea dei Musei che si terrà nei principali musei e luoghi di cultura statali italiani. In linea di massima i musei aderenti saranno aperti la sera, con ingressi variabili a seconda del sito tra le 19,30 e le 20, e con chiusura tra le 22 e le 22,30 con ingresso ad 1 euro. Un’occasione imperdibile per visitare le collezioni e le mostre in corso presso i nostri grandi musei, con il fascino dell’imbrunire, a solo 1 euro.

La Notte europea dei Musei 2024 a Napoli

La Notte europea dei Musei fa capo al Ministero della Cultura francese ed è patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM. Dal 2005 coinvolge contemporaneamente i musei di tutta Europa con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti i Paesi dell’Unione.

La notte si tiene il sabato sera più vicino all’International Museum Day(ICOM) del 18 maggio, a cui si connette anche dal punto di vista concettuale ed è un importante momento di festa e di apertura, in cui i musei statali offrono un’apertura straordinaria serale al costo simbolico di 1 euro.

Quali Musei aderiscono a Napoli

Vari musei statali e non aderiscono a Napoli Sabato 18 maggio 2024 all’apertura serale con ingresso a 1 euro. Gli orari saranno diversi da museo a museo ma in linea di massima il biglietto di 1 euro sarà valido con ingresso tra le 19,30 e le 20 con chiusura tra le 22 e le 22,30. Di seguito alcuni dei musei che hanno già reso nota la loro adesione all’iniziativa:

Il Museo di Capodimonte sarà aperto fino alle 22.30 a partire dalle ore 19.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Non è necessaria la prenotazione – Maggiori informazioni

Il Museo Archeologico di Napoli (MANN) Sabato 18 maggio si visita dalle ore 19 alle 22 (ultimo biglietto) al costo simbolico di 1 euro. Alle ore 20, in occasione della Notte dei musei al MANN il concerto "Orfeo ", che segue la nascita dell'opera nella storia dello spettacolo. Maggiori informazioni

Il Museo Diego di Martina in Villa Floridiana sarà aperto fino alle 22 a partire dalle ore 20 – Maggiori informazioni

Le Gallerie d'Italia di Napoli di via Toledo, sede napoletana dei Musei di Intesa Sanpaolo aderisce alla notte dei musei con Ingresso a 1€ dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00) – Maggiori informazioni

I siti del Parco archeologico di Pompei (Oplontis a Torre Annunziata, Villa Regina e Antiquarium a Boscoreale, Museo Libero d'Orsi e le Ville San Marco e Arianna a Castellammare di Stabia) saranno aperti in via straordinaria per la "Notte europea dei Musei" dalle ore 20.00 alle 23,00 (chiusura biglietterie ore 22.30).- Maggiori informazioni

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa aderisce alla "Notte dei Musei" 2024 sabato 18 maggio, dalle 19:30 all'una – Maggiori informazioni

Notte Europea dei Musei 2024 a Napoli

Quando: Sabato 18 maggio 2024, orari variabili tra le 19:30 e le 23:00 (chiusura biglietterie ore 22:30)

Dove: Principali musei e luoghi di cultura di Napoli

Biglietti: Ingresso a 1 euro – Disponibile presso le biglietterie dei musei aderenti

Maggiori informazioni: Ministero della Cultura numero Verde 800 99 11 99

