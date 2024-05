Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa biglietto di un euro per la “Notte dei Musei” 2024

© Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Immergiti nella storia ferroviaria per vivere una serata di cultura e relax con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli.

Contenuto sponsorizzato #adv

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, situato in uno degli angoli più affascinanti del Golfo di Napoli, è lieto di annunciare la sua adesione alla “Notte dei Musei” 2024. L’evento speciale si svolgerà sabato 18 maggio, dalle 19:30 all’una, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare i tesori della storia del trasporto ferroviario alla luce delle stelle.

Con un biglietto che per l’occasione avrà il costo di appena un euro, i partecipanti potranno ammirare la ricca collezione di rotabili storici e modelli ferroviari del museo. Un’opportunità imperdibile non solo per gli appassionati di storia e tecnologia ferroviaria, ma anche per chi desideri scoprire più da vicino le locomotive che hanno dato inizio all’epoca d’oro del viaggio su rotaia in Italia.

Più che una visita: un’esperienza sensoriale completa

Oltre alla visita ai padiglioni, i partecipanti potranno fermarsi nell’elegante Caffè Bayard, proprio di fronte al mare, per un aperitivo o una pizza, ammirando l’incantevole Golfo di Napoli. Un’ambientazione perfetta per uno speciale mix di cultura, storia, e piaceri gastronomici.

La serata inizierà alle 19:30 e proseguirà fino all’una, con ultimo ingresso entro mezzanotte. Per maggiori dettagli sull’evento è possibile contattare il museo al numero 081 472003 o inviare un’email a museopietrarsa@fondazionefs.it

Notte dei Musei al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: maggiori informazioni

Quando: Sabato 18 maggio

Sabato 18 maggio Orari: 19:30 – 01:00 (ultimo ingresso alle 24:00)

19:30 – 01:00 (ultimo ingresso alle 24:00) Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: € 1,00

€ 1,00 Contatti e informazioni: 081 472003 | Email: museopietrarsa@fondazionefs.it

Contenuto sponsorizzato #adv