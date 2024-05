Sagra dello Gnocco nel Pignatiello a Marigliano (NA)

Ph Sagra dello gnocco nel pignatiello

Ritorna per la dodicesima edizione la Sagra dello Gnocco nel Pignatiello a Marigliano il cui ricavato andrà anche quest’anno in beneficenza per sostenere l’opera dei Missionari

Ritorna sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 a Marigliano la bella sagra dello Gnocco nel Pignatiello che, anche per la sua dodicesima edizione, si svolgerà sempre presso l’Istituto Anselmi in Corso Umberto I.

La sagra è stata istituita nel 2010 dai volontari per sostenere l’opera dei Missionari della Divina Redenzione a cui sarà donato, anche quest’anno, il ricavato della festa. In tutti questi anni la festa ha reso possibili tanti “sogni” come un centro studi per bambini e ragazzi presso i Missionari in Colombia e tanto altro. Negli spazi dell’Istituto Anselmi dei Missionari della Divina Redenzione a Marigliano si potrà gustare l’oramai famoso gnocco nel pignatiello preparato a mano dai volontari che partecipano alla sagra.

Ci saranno anche panini con porchetta o salsiccia, contorni fatti in casa, patatine fritte, il buon caciocavallo impiccato, il soffritto di maiale e la trippa e non mancheranno i dolci, vino o birra alla spina e poi bibite e caffè.

Il programma della 12 °edizione della Sagra dello Gnocco nel Pignatiello

Sabato 18 maggio 2024

ore 19:30 – Apertura stand gastronomici ed espositivi

ore 21:00 – Spettacolo musicale con “Black Mambo”

Domenica 19 maggio 2024

ore 9:30 – Santa messa nel cortile dell’Istituto Anselmi

ore 13:00 – Lo gnocco a pranzo con la musica di Josè (obbligatoria la prenotazione)

ore 19:30 – Apertura stand gastronomici e espositivi

ore 20:30 – Spettacolo musicale con i “Tribalafro Live Band”.

Maggiori informazioni: Sito ufficiale

