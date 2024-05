Sagra degli Asparagi e del Tartufo a Salza Irpina: 18-19 Maggio 2024

Un bella sagra che propone i due buoni prodotti della zona che verranno presentati nel ricco menù proposto dagli organizzatori con tanta buona musica dei Rota Rossa con i loro suoni antichi e canti popolari

Nei giorni 18 maggio dalle ore 19.00 e poi il 19 maggio dalle ore 12.00 alle ore 18.00 a Salza Irpina in provincia di Avellino in Piazza Michele Capozzi si terrà la gustosa Sagra degli Asparagi e del Tartufo. L’evento è organizzato dal Comitato Festa Maria SS. delle Grazie, con la collaborazione della popolazione salzese e delle associazioni del territorio come la Pro Loco Ciao Salza e gode del patrocinio del Comune di Salza Irpina.

La sagra propone i due buoni prodotti della zona che verranno presentati nel ricco menù proposto dagli organizzatori e ad accompagnare l’evento ci saranno i Rota Rossa con i loro suoni antichi e canti popolari.

I buoni piatti che troveremo alla Sagra degli Asparagi e del Tartufo a Salza Irpina

Alla sagra troveremo i buoni piatti preparati dagli organizzatori con prodotti locali accompagnati da un buon vino irpino. In particolare il menù proposto dagli organizzatori è il seguente ed è a prezzi popolari:

orecchiette con asparagi, guanciale e pecorino

orecchiette al pomodoro

uova pochè con crema di patate e asparagi

frittata con asparagi

arista di maiale con involtino di asparagi, pancetta e crema di pecorino

panino con salsiccia/cotechino/hamburge

caciocavallo impiccato

patatine, dolci e vino locale

*Il tutto potrà essere arricchito con tartufo

Previsto un ampio parcheggio sottostante il luogo dell’evento in via Vignole e in via Banda di Luccaro dove è stata anche adibita un’area per i parcheggi per i diversamente abili. Per i CAMPER è stata predisposta un’area nell’ ampio parcheggio della palestra comunale in via Francesco Manfra, a 100 metri dall’ evento.

Maggiori informazioni – Sagra degli Asparagi e del Tartufo a Salza Irpina

