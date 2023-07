Cinema all’Aperto 2023: ritorna Fresko Film sotto le stelle di Portici

Tutte le sere di luglio e agosto si terranno le proiezioni di Fresko film a soli 3,50 euro a persona a Portici con possibilità di parcheggio gratuito. Ben 22 grandi film da non perdere in 59 giorni di proiezioni

Dal 7 luglio al 3 settembre 2023 ritorna Fresko Film 2023 la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici da ben 29 anni. Un evento atteso per l’estate che viene effettuato sempre in collaborazione con il Cinema Teatro Roma di Portici.

Anche per Luglio, Agosto e Settembre 2023 le proiezioni si terranno ogni sera alle 21 nel parco dell’Istituto Comprensivo Da Vinci-Comes in Viale Bernini a Portici. L’ingresso alla singola proiezione costerà sempre 3,50 euro a persona e la rassegna quest’anno prevede ben 22 grandi film in 59 giorni di proiezioni. Possibilità di parcheggio gratuito negli spazi antistanti il complesso. Apertura botteghino dalle 20,30, inizio proiezioni ore 21.

Fresko Film 2023 – Il programma delle proiezioni

Film mese di Luglio 2023

Ven 7 e Sabato 8 – C’È DI NUOVO LA VALIGIA SUL LETTO (con regista e cast)

Dom 9, Lun 10, Mar 11 – RAPITO

Mer 12.Gio 13 – ULTIMA NOTTE DI AMORE

Ven 14, Sab 15 – IL COLIBRÌ

Dom 16, Lun 17, Mar 18 – MIXED BY ERRY

Mer 19, Gio 20, Ven 21 – SUPER MARIO BROS

Sab 22, Dom 23, Lun 24 – IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA

Mar 25, Mer 26 – SPIRITI DELL’ISOLA

Ven 27, Sab 28 – IL SOL DELLAVVENIRE

Sab 29, Dom 30 – GRAZIE RAGAZZI

Lun 31 – I MIGLIORI GIORNI

Film mese di Agosto 2023

Mar 1 – I MIGLIORI GIORNI

Mer 2, Gio 3, Ven 4 – SCORDATO

Sab 5, Dom, 6 Lun 7 – MIA

Mar 8, Mer 9, Gio 10 – IL RITORNO DI CASANOVA

Ven 11, Sab 12 Dom 13 – LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Lun 14, Mar 15, Mer 16 – LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA

Gio 17, Ven 18, Sab 19 – EDUCAZIONE FISICA

Dom 20, Lun 21, Mar 22 – THE WHALE

Mer 23, Gio 24, Ven 25 – STRANIZZA D’AMURI

Sab 26, Dom 27, Lun 28 – PIANO PIANO

Mar 29, Mer 30, Gio 31 – ROMANTICHE

Film mese di Settembre 2023

Ven 1. Sab 2. Dom 3 – ILVIAGGIO LEGGENDARIO

Fresko Film 2023 – Maggiori informazioni, anche WhatsApp 333/7365351

Maggiori informazioni Cinema Teatro Roma

