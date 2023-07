A Chiena 2023: le date della grande festa dell’Acqua a Campagna (SA)

Ph Facebook a Chiena

Anche quest’anno a Campagna, vicino Salerno, si terrà la Chiena la grande festa in cui vengono allagate le strade della cittadina salernitana e si passeggia nell’acqua o si scambiano secchiate d’acqua. Una grande festa popolare da non perdere

Torna quest’anno l’attesissima festa dell’acqua a Campagna, vicino Salerno, la Chiena edizione 2023 che si svolgerà da domenica 16 luglio fino al 16 agosto 2023 con la grande festa della “Chiena di mezzanotte”. Anche quest’anno la grande festa della Chiena presenta con tanti divertenti e freschi appuntamenti a cui tutti possono partecipare. La festa dopo il 16 luglio andrà avanti per tutti i sabati e le domeniche successivi fino alla grande festa finale del 16 agosto 2023 con la Chiena di Mezzanotte.

Anche quest’anno la grande festa si svolgerà tra le strade allagate, secchiate, passeggiate e chiena di mezzanotte, e sarà un grande evento da non perdere. Oltre al programma dei weekend, che prevede passeggiate o lanci di acqua (secchiate) tra le strade invase dall’acqua ci saranno anche altri eventi tra visite guidate al paese e alle valli vicine e tanti altri eventi che troverete sulla pagina facebook.

Da non perdere solo il 6 agosto la bella festa del colore della Chiena Color che prevede vari appuntamenti per una giornata completamente colorata:

Alle ore 10 la Guerra dei Colori;

Alle ore 12 la Passeggiata;

Alle ore 15.30 Holi Party;

Alle ore 16.30 le Secchiate.

Una giornata particolare che, nel pomeriggio, durante l’holi party, prevede il lancio nell’aria polveri colorate. (atossiche, anallergiche, naturali, eco friendly e certificate) Una bella festa dei colori che prende ispirazione da HOLI, il festival indiano che celebra il risveglio della primavera. Solo Domenica 6 agosto l’ingresso alla Chiena prevede il pagamento di un ticket di ingresso di 7 euro per l’utilizzo di servizi (“guerra dei colori” dalle 10 alle 12, “passeggiata” dalle ore 12 alle ore 13, “holi party” dalle 15.30 alle 16.30 e “secchiate” dalle ore 16.30 alle 17.30). E’ possibile assistere all’EVENTO ed acquistare i biglietti attraverso il sito:

La Chiena di Campagna una grande festa per tutti

La Chiena è diventata una bella festa tradizionale che si basa sulla “piena” ovvero sullo straripamento (voluto) del fiume Tenza che lascia il suo letto naturale e “passa” per la cittadina e le sue strade, inondandola per la felicità di tutti. (L’Amministrazione del Comune di Campagna e la Pro Loco Campagna precisano che la Chiena è una parziale deviazione del fiume Tenza e l’acqua deviata viene poi incanalata di nuovo nel letto naturale del fiume attraverso un apposito tombino, così che non venga sprecata.)

Una manifestazione di origine antica che, nel tempo, è diventata un grande evento folkloristico che si ripete a Campagna nel periodo che va verso il ferragosto. Organizzato dalla pro Loco la Chiena la festa dal 16 luglio andrà avanti per tutti i sabati e le domeniche successivi fino al 16 agosto 2023 (Chiena di Mezzanotte).

Gli appuntamenti de ‘A Chiena 2023

Inizio domenica 16 luglio e prosegue fino al 16 agosto 2023 con i seguenti appuntamenti:

‘A secchiata – Ogni domenica pomeriggio fino al 16 agosto 2023 – dalle 15.30

La Passeggiata – Ogni sabato fino 16 agosto 2023 – alle 15.00

La Passeggiata Ogni domenica fino al 16 agosto 2023 – alle 12.00

La Guerra dei Colori – Domenica 6 agosto alle 10.00

‘A Chiena di Mezzanotte Il 16 a mezzanotte

In particolare questi eventi sono:

La secchiata , si tiene la domenica nel primo pomeriggio in cui chi vuole partecipare potrà, con un secchio, lanciarsi secchiate d’acqua con gli altri partecipanti alla festa, sempre in maniera divertente e civile e conviene mettersi in tenuta da spiaggia

, si tiene la domenica nel primo pomeriggio in cui chi vuole partecipare potrà, con un secchio, lanciarsi secchiate d’acqua con gli altri partecipanti alla festa, sempre in maniera divertente e civile e conviene mettersi in tenuta da spiaggia La “passeggiata ”: si tiene il sabato pomeriggio e la domenica mattina e tutti possono passeggiare in strada con i piedi in acqua senza paura di essere bagnati. I negozi sono aperti e lungo il corso principale tutti passeggiano in un clima tranquillo e festoso.

”: si tiene il sabato pomeriggio e la domenica mattina e tutti possono passeggiare in strada con i piedi in acqua senza paura di essere bagnati. I negozi sono aperti e lungo il corso principale tutti passeggiano in un clima tranquillo e festoso. La “‘chiena di mezzanotte”: si tiene il 16 agosto a mezzanotte in punto, con migliaia di persone e turisti in strada. La città viene “allagata” per quella che è l’ultima “chiena” dell’anno in uno scenario notturno molto suggestivo.

Maggiori informazioni la Chiena di Campagna

