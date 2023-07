Concerti al tramonto nella stupenda Villa San Michele ad Anacapri

Rassegna di concerti al tramonto tra le bellezze e i paesaggi di Villa San Michele, ad Anacapri: ritorna “Un’estate per sognare”

E’ ripresa la storica rassegna di concerti estivi che si svolge tra le bellezze di Villa San Michele ad Anacapri dal titolo “Un’estate per sognare”. I concerti si terranno ogni venerdì fino all’11 agosto 2023, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahlgrazie e con il patrocinio dell’Ambasciata di Svezia, proprietaria della villa.

I concerti iniziano alle 20 e, per chi viene da Napoli c’è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. I prossimi concerti, tra le bellezze di Villa San Michele, sono i seguenti.

Un’estate per sognare 2023 – i concerti a Villa San Michele

7 luglio – ore 20 – soprano Iréne Theorin e il pianista Matti Hirvonen – musiche di Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Jean Sibelius.

14 luglio – ore 20,- soprano Christina Nilsson e il pianista Magnus Svensson – musiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Franz Liszt

21 luglio – ore 20 – baritono Richard Hamrin e il pianista Jan-Erik Sandvik – musiche di Astor Piazzolla, Kurt Weill e Stephen Sondheeim.

29 luglio – ore 20 – mezzosoprano Ann-Kristin Jones, violista Henrik Schaefer e la pianista Rut Pergament – musiche di Vincenzo Bellini, Richard Strauss e Tommaso Giordani

4 agosto – ore 20 – recital pianistico di Antonino Caracò – musiche di Liszt e Chopin.

11 agosto – alle ore 20 recital pianistico di Giorgio Trione Bartoli – musiche di Rachmaninov e Liszt.

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione e per i biglietti (prezzo concerti € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) sono disponibile alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima.

Maggiori informazioni – tel. 081.8371401 – Villa San Michele

