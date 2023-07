Capua Film Fest: grandi film all’aperto con ospiti registi e attori

Il cinema all’aperto del Teatro Ricciardi prevede tanti grandi film e tanti ospiti in piazzetta Audoaldis a Capua ed è stata aperta con la presenza di Toni Servillo che ha presentato il film Premio Oscar 2014 “La grande Bellezza” di Paolo Sorrentino

Al via la seconda edizione del Capua Film Fest, organizzata dal teatro Ricciardi, che si terrà dal 10 al 23 luglio 2023 con un programma ricco di ospiti e film importanti. I film saranno proiettati all’aperto alle ore 21, in piazzetta Sant’Angelo in Audoaldis, nei pressi della Reale Sala d’armi Borbonica.

La rassegna è stata aperta da Toni Servillo che ha presentato il film Premio Oscar 2014 “La grande Bellezza” di Paolo Sorrentino. L’attore casertano ha dialogato con il direttore artistico Francesco Massarelli e il pubblico raccontandosi sotto le stelle.

Al Capua Film Fest un lungo viaggio nel cinema

Quest’anno il Capua Film Fest presenta un lungo viaggio nel cinema, dai classici degli anni ’50 e ’70 fino ad alcuni dei più interessanti esordi dell’ultima stagione tra autentici capolavori e opere estremamente interessanti. Presenti alle proiezioni Lino Musella, Teresa Saponangelo, Toni Servillo e Gianfelice Imparato, i registi Pietro Marcello e Toni D’Angelo e altri personaggi dello spettacolo. Il costo dei biglietti per ogni serata di Capua Film Fest è di 5 euro. La prevendita è online sul sito teatro Ricciardi /tel. 0823963874

Il programma Capua Film Fest 2023

Lunedì 10 luglio – Serata d’onore – Toni Servillo presenta La grande bellezza di Paolo Sorrentino

Martedì 11 luglio – Scelto da.. – Pietro Marcello presenta Due soldi di speranza di Renato Castellani

Mercoledì 12 luglio – Italia opera prima – Nicola Prosatore presenta Piano piano di Nicola Prosatore

Giovedì 13 luglio – Una Festa per Capua – Raffaela Mariniello presenta Zio Riz – Gaetano Cucciardi presenta Il Berretto di Squille

Venerdì 14 luglio – Scelto da – Toni D’Angelo presenta Tony Arzenta (Big Guns) di Duccio Tessari

Sabato 15 luglio – Andrea Papini presenta I Nostri Ieri di Andrea Papini

Domenica 16 luglio – serata d’onore – Lino Musella presenta Il pataffio di Francesco Lagi

Lunedì 17 luglio – Italia opera prima – Cinzia Bomoll presenta La California di Cinzia Bomoll

Martedì 18 luglio – Italia opera prima – Andrea Zuliani presenta Le ragazze non piangono di Andrea Zuliani

Mercoledì 19 luglio – Troisi 70 – Gerardo Ferrara (controfigura di Troisi nel film) presenta Il Postino di Michael Radford

Giovedì 20 luglio – Sarà per Francesco (serata in ricordo di Francesco Nuti) – Antonio Petrocelli presenta Caruso Pascoski di padre polacco di Francesco Nuti

Venerdì 21 luglio – Serata d’onore – Gianfelice Imparato presenta Querido Fidel di Viviana Calò

Sabato 22 luglio – anteprima evento – Gianni Costantino, Sante Roperto, Vincenzo Cascione e Nando Gentile presentano Scugnizzi per sempre (episodio 1 e 2)

Domenica 23 luglio – Serata d’onore – Teresa Saponangelo presenta Il buco in testa di Antonio Capuano

Maggiori informazioni Capua Film Fest 2023

