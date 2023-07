Luglio musicale 2023: i concerti Nuova Orchestra Scarlatti

Ritorna il Luglio musicale 2023, con tanti importanti concerti della Nuova Orchestra Scarlatti a Napoli in collaborazione con l’Università Federico II

Fino al 4 agosto 2023 si terranno a Napoli i concerti del Luglio musicale 2023 della Nuova Orchestra Scarlatti.

Una bella programmazione estiva realizzata in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli in location universitarie belle e prestigiose quali il Cortile delle Statue e la Chiesa di San Marcellino, con anche un bell’evento presso l’Auditorium della RAI di Napoli e alcuni appuntamenti extracittadini. I concerti hanno un costo che parte da 5 euro e sono acquistabili al botteghino un’ora prima del concerto o on line.

Luglio musicale 2023 – Nuova Orchestra Scarlatti

domenica 2 luglio – Cortile delle Statue della Federico II (Napoli – Via Paladino, 39), ore 20.00, – Sinfonia di Totò

Sabato 8 luglio – Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli – Largo San Marcellino, 10), ore 19.30, – Nachtmusik

lunedì 10 luglio – Basilica di S. Maria di Pozzano a Castellammare di Stabia (ore 20.00) – Meditazioni

Martedì 11 luglio – Auditorium della Rai di Napoli (ingresso gratuito con prenotazione a eventiauditoriumnapoli@rai.it – Via G. Marconi, 5), ore 19.30, Orchestra Scarlatti Junior

Sabato 15 luglio – Cortile delle Statue, ore 20.00 – Nuova Orchestra Scarlatti diretto da Beatrice Venezi,

domenica 16 luglio (ore 21.00) – Tempio di Nettuno di Paestum – Nuova Orchestra Scarlatti diretto da Beatrice Venezi

Giovedì 20 luglio – Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (ore 20.00) – Giovani talenti delle Orchestre Scarlatti Junior e Young

Martedì 25 luglio – Cortile delle Statue (ore 20.00) – Napoli Capitale – Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Francesco Aliberti

Venerdì 4 agosto – Cortile delle Statue (ore 20.00) – Sogni di una notte d'estate

Sull’onda del consenso delle passate edizioni sono in cartellone anche due nuovi appuntamenti di Musica nei Musei UNINA, realizzati in collaborazione con il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche della Federico II: passeggiate musicali per tutte le età animeranno i percorsi dei musei di Fisica e di Antropologia alle ore 11.00 con ingresso gratuito – Via Mezzocannone, 8 Napoli

Museo di Fisica, mercoledì 12 luglio

Museo di Antropologia, mercoledì 26 luglio

