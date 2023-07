Doppio Sogno: Cinema e Musica all’aperto nei giardini di Villa Pignatelli a Napoli

© Napoli da Vivere

Ritorna Doppio Sogno la rassegna che propone grandi film all’aperto nei giardini di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia a soli 5 euro. Poi anche alcuni concerti per tante serate nel fresco dei giardini della splendida villa vicino al mare di Napoli

Torna anche quest’anno Doppio Sogno a Villa Pignatelli con 9 serate con musica e film d’autore in lingua originale dal 10 al 27 luglio 2023. Nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì belle serate all’aperto da non perdere a Villa Pignatelli a Napoli per la rassegna di film d’autore e musica che è sempre a cura del Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo di Napoli. L’ingresso costa 5 euro per il cinema e 10 euro per i concerti.

Doppio Sogno 2023 – Villa Pignatelli – programma

lunedì 10 luglio ore 20.30 – corto IL PROIEZIONISTA – Giovanni Circelli, 2023, Italia, bianco e nero, 3 min – film C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA – GIACARTA STA ARRIVANDO – Federico Greco e Mirko Melchiorre, 2022, Italia, Colore, 102 min – V.O. italiano introducono Federico Greco e Mirko Melchiorre, registi del film Peppino Mazzotta, voce narrante del film

– Giovanni Circelli, 2023, Italia, bianco e nero, 3 min – film C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA – GIACARTA STA ARRIVANDO – Federico Greco e Mirko Melchiorre, 2022, Italia, Colore, 102 min – V.O. italiano introducono Federico Greco e Mirko Melchiorre, registi del film Peppino Mazzotta, voce narrante del film mercoledì 12 luglio ore 20.30 – film RASHOMON – Akira Kurosawa, 1950, Giappone, bianco e nero, 88 min – V.O. giapponese, sottotitoli italiano – introduce Giancarlo Alfano, letteratura italiana, Università degli studi di Napoli Federico II

– Akira Kurosawa, 1950, Giappone, bianco e nero, 88 min – V.O. giapponese, sottotitoli italiano – introduce Giancarlo Alfano, letteratura italiana, Università degli studi di Napoli Federico II giovedì 13 luglio ore 20.30 – film L’UOVO DEL SERPENTE – (Das Schlangenei) – Ingmar Bergman, 1977, USA – Germania, colore, 119 min V.O. inglese e tedesco, sottotitoli italiano introduce Giovanni Maffei, letteratura italiana contemporanea, Università degli studi di Napoli Federico II

– (Das Schlangenei) – Ingmar Bergman, 1977, USA – Germania, colore, 119 min V.O. inglese e tedesco, sottotitoli italiano introduce Giovanni Maffei, letteratura italiana contemporanea, Università degli studi di Napoli Federico II lunedì 17 luglio ore 21 – concerto Francesco Di Bella solo show – chitarra e voce

solo show – chitarra e voce mercoledì 19 luglio ore 20.30 – film COME HO VINTO LA GUERRA – (How I Won the War) Richard Lester, 1967, Regno Unito, colore, 109 min V.O. inglese, sottotitoli italiano – introduce Gabriele Frasca, letterature comparate e media comparati, Università degli Studi di Salerno

– (How I Won the War) Richard Lester, 1967, Regno Unito, colore, 109 min V.O. inglese, sottotitoli italiano – introduce Gabriele Frasca, letterature comparate e media comparati, Università degli Studi di Salerno giovedì 20 luglio ore 20.30 – film LO SPECCHIO DELLA VITA – (Imitation of life) – Douglas Sirk, 1959, USA, colore, 125 min V.O. inglese, sottotitoli italiano – introduce Anna Masecchia, cinema, fotografia e televisione, Università degli studi di Napoli Federico II

– (Imitation of life) – Douglas Sirk, 1959, USA, colore, 125 min V.O. inglese, sottotitoli italiano – introduce Anna Masecchia, cinema, fotografia e televisione, Università degli studi di Napoli Federico II lunedì 24 luglio ore 20.30 – film I NOSTRI IERI – Andrea Papini, 2022, Italia, Colore 117 min V.O. italiano introducono Lucia Castellano, provveditrice regionale dell’amministrazione penitenziaria della Campania Domenico Ciruzzi, avvocato penalista

– Andrea Papini, 2022, Italia, Colore 117 min V.O. italiano introducono Lucia Castellano, provveditrice regionale dell’amministrazione penitenziaria della Campania Domenico Ciruzzi, avvocato penalista mercoledì 26 luglio ore 20.30 – film L’ORSO – (L’ours) – Jean-Jacques Annaud, 1988, Francia, colore, 94 min V.O. inglese, sottotitoli italiano – introduce Valeria Sperti, letteratura francese, Università degli studi di Napoli Federico II

– (L’ours) – Jean-Jacques Annaud, 1988, Francia, colore, 94 min V.O. inglese, sottotitoli italiano – introduce Valeria Sperti, letteratura francese, Università degli studi di Napoli Federico II giovedì 27 luglio ore 20.30 – film IL SAPORE DELLA CILIEGIA – (Ta’m-e gilas…) – Abbas Kiarostami, 1997, Iran, colore, 95 min V.O. persiano, sottotitoli italiano introduce Alberto Castellano, saggista e critico cinematografico

Doppio Sogno 2023 – Per l’ingresso cinema posto unico 5 euro – per musica posto unico 10 euro – info e contatti: Galleria Toledo, [+39] 081425037 / [+39] 081425824

il programma completo in pdf al link

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.