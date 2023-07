Sagra della Melanzana per il Luglio Sammaritano a Santa Maria la Carità (NA)

Torna il Luglio Sammaritano a Santa Maria la Carità con tanti eventi, rievocazioni storiche, e appuntamenti con il buon cibo e vino della zona ed in particolare con l’attesa Sagra della Melanzana a Km 0 tra degustazioni e musica dal vivo

Si terrà da venerdì 21 a lunedì 24 luglio 2023 a Santa Maria La Carità, in provincia di Napoli, l’atteso appuntamento con la Sagra della Melanzana, uno degli eventi di punta del Luglio Sammaritano, la grande festa che si svolge per tutto il mese in questa bella cittadina ai piedi dei Monti Lattari.

Anche quest’anno la sagra della Melanzana si terrà nello Stadio Comunale dalle ore 20 e, per l’occasione la melanzana sarà cucinata in innumerevoli modi dalle infaticabili massaie sammaritane in collaborazione con i ristoranti locali. Quattro serate speciali con tanto buon cibo e tantissime pietanze a base dell’ortaggio vestito di viola più famoso e gustoso che ci sia.

Tanto buon cibo a base di melenzane e non solo

Alla Sagra della Melanzana troveremo antipasti, primi piatti, passando per tanti secondi e contorni, fino ad arrivare addirittura ai dessert. Il tutto a base di melanzana.

Tra le tante buone specialità ci sarà anche lo zuccotto di melanzane, le melanzane al cioccolato e le melanzane all’anice oltre alle melanzane servite nei modi più classici che già apprezziamo. Non mancherà mai un buon bicchiere di vino locale della zona di Gragnano e del Vesuviano sempre apprezzato da tutti e ci saranno anche spettacoli folkloristici e musicali.

