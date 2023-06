Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 15 al 18 giugno 2023

© Napoli da Vivere

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend con tante proposte da non perdere. Tanti eventi e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 15 al 18 giugno 2023. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli eventi nel weekend dal 15 al 18 giugno 2023 a Napoli e in Campania

Napoli da Vivere offre ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 15 al 18 giugno 2023

AperiArt al Museo di Pietrarsa: l’aperitivo di sera sul mare sulle “Terrazze Pietrarsa”

Anche venerdì 16 Giugno 2023 ci sarà un appuntamento con l’evento AperiArt al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Un evento speciale in un luogo particolare, adagiato tra il mare ed il Vesuvio con una spettacolare veduta sul Golfo di Napoli, tra deliziosi cocktail nell’esclusiva Terrazza sul mare AperiArt a Pietrarsa

“Artemisia Gentileschi: l’arte di avere coraggio”: spettacolo itinerante a Puteoli Sacra

Domenica 18 giugno 2023, dopo il grande successo degli eventi precedenti, ritornerà lo spettacolo itinerante “Artemisia Gentileschi: L’arte di avere coraggio” al Duomo di Pozzuoli. Artemisia Gentileschi a Pozzuoli

Nel Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei ritorna Pompeii Theatrum Mundi

Dal 16 giugno al 16 luglio 2023 nel Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei ritorna una nuova edizione di Pompeii Theatrum Mundi la grande rassegna di drammaturgia antica: il 16 e 17 giugno 2023 – Clitennestra co n la regia di Roberto Andò Pompeii Theatrum Mundi

Sagra della Ciliegia al Borgo Castello di Gragnano

Dal 16 al 18 Giugno 2023, dalle ore 19, si terrà al Borgo Castello a Gragnano (Na) la 26° edizione di Borgo in Ciliegia la bella sagra dedicata alla promozione della produzione delle ottime ciliegie di Castello di Gragnano. Ciliegia al Borgo

La casina del re Lazzarone: spettacolo itinerante notturno alla Casina Vanvitelliana

Sabato 17 giugno 2023 , vieni a scoprire La Casina di Re Lazzarone, uno spettacolo itinerante unico nel suo genere che ti porterà indietro nel tempo alla suggestiva Casina Vanvitelliana sul Lago Fusaro. Un evento straordinario che ti farà immergere in una giornata di svago nella vita del Re Ferdinando e ti regalerà risate e divertimento senza fine. due spettacoli alle ore 19:00 e alle 20:30. La Casina di Re Lazzarone

Pop Tracks: l’arte di Andy Warhol e il buon cibo flegreo al Parco Borbonico del Fusaro

In occasione della mostra “Pop World” con ben 45 di Andy Warhol al Parco Borbonico del Fusaro di Bacoli ci saranno 2 eventi speciali nei giorni 19 e 26 giugno 2023 Due serate speciali tra le straordinarie opere di Andy Warhol e l’ottimo cibo della zona flegrea. Prima la visita guidata con gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, e poi gli straordinari piatti degli chef della A.R.F. (Associazione Ristoratori flegrei) sulla Terrazza dell’Ostrichina Pop Tracks al Parco Borbonico del Fusaro

La Sagra del Casatiello a Sant’Arpino di Caserta

la Sagra del Casatiello a Sant’Arpino di Caserta nei giorni 16-17-18 Giugno 2023, sempre nella centralissima Piazza Macrì (già Piazza Umberto I). Una ventinovesima edizione con tante bontà a Sant’Arpino. “Sagra del Casatiello“

“Festa della Cotoletta Sirignanese” su due weekend a Sirignano (AV)

Ritorna, dopo lo stop forzato di questi anni, con un doppio weekend di bontà la XIII edizione della Festa della Cotoletta sirignanese che si terrà nei due fine settimana di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 alle ore 20:00 e poi nel successivo di venerdì 16 e sabato 17 giugno 2023, sempre alle ore 20:00. Festa della Cotoletta

La sagra della ciliegia a Forchia nel beneventano: il programma

Grande evento a Forchia nel beneventano per la 28° Edizione della Sagra della Ciliegia che si terrà Sabato 17 e Domenica 18 Giugno 2023 in Piazza Roma. Nel piccolo borgo sannita tutto si colorerà di rosso per la presenza di numerosi produttori e con tante attività per questa sagra della Ciliegia. sagra della ciliegia a Forchia

La Sagra del Catanazzo a Giovi di Salerno, il buon piatto con trippa, piselli e pomodorini

Dal 16 al 18 giugno 2023 si terrà a Giovi di Salerno la 31a edizione della Sagra del Catanazzo, una bella festa dove la tradizione si incrocia nell’innovazione. Anche quest’anno a Giovi ci sarà tanta buona cucina e tanta buona musica. La Sagra del Catanazzo

Film a soli 3,50 a Napoli e in Campania: i cinema che partecipano in tutta la Campania

Cinque giorni di grandi visioni nei cinema di Napoli e in Campania fino al 15 giugno. Grandi film sul grande schermo con biglietti a 3,50 euro. Le sale cinematografiche che partecipano Cinema in Festa”

Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno: passeggiate notturne con degustazione

Venerdì 16 e sabato 17 giugno maggio 2023, e poi anche nelle altre serate di giugno 2023, si terrà una bella passeggiata notturna sul Lago d’Averno, nei Campi Flegrei alla scoperta delle ultime lucciole. Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno

Rassegna musicale gratuita al tramonto nello splendido Belvedere di S. Leucio

Anche il giorno 18 e poi per tutte le altre domeniche di giugno 2023 si terrà “Tramonti al Belvedere” una rassegna musicale sulla terrazza del Belvedere di San Leucio vicino Caserta. Partecipazione gratis in piedi o 10 euro seduti con assaggi specialità. Tramonti al Belvedere

La sagra del Provolone Impiccato a Liberi (CE)

Un’estate con 13 sagre, una in ogni weekend a Liberi in provincia di Caserta e ci sarà e il 17-18 – Giugno – la sagra del provolone impiccato Anche quest’anno a Liberi una festa in ogni weekend per tante specialità gastronomiche. Un luogo particolare sulle montagne casertane tra buon cibo locale e l’ottimo vino Casavecchia DOC. Le sagre di Liberi

Steve Hackett in concerto a Caserta al Belvedere di San Leucio

Steve Hackett il leggendario chitarrista dei Genesis sarà Lunedì 10 luglio 2023 a Caserta al Belvedere di San Leucio con il suo nuovo grande concerto-evento del “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights” Steve Hackett in concerto a San Leucio

Lib(e)ri al Parco: rassegna letteraria gratuita a Villa Fernandes

Fino al 29 giugno 2023 a Villa Fernandes a Portici, si terrà la rassegna letteraria gratuita Lib(e)ri al Parco, a cura di Ileana Bonadies e in collaborazione con la Mondadori Point di Portici e NapoliCittàLibro. Prossimo Giovedì 15 giugno – “Dove non mi hai portata” (Einaudi) di Maria Grazia Calandrone Lib(e)ri al Parco

Musica al tempo di Vanvitelli: concerti nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta

Concerti dell’Orchestra da Camera di Caserta nella splendida Cappella Palatina della Reggia a soli 3 euro per l’evento “Musica al tempo di Vanvitelli”. I concerti saranno replicati gratuitamente nelle chiese di Aversa. Nei giorni 9,10,23 e 24 giugno Musica al tempo di Vanvitelli

L’Isola di Vivara, a Procida, riapre al pubblico con visite guidate

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, riapre al pubblico, dopo un lungo periodo di chiusura dal martedì alla domenica e solo con visite guidate Visite guidate a Vivara

Dove fare il bagno in Campania: quali sono le 19 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2023

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque. Terza in Italia dopo la Liguria e la Puglia con ben 19 località in Campania, della provincia di Salerno e di Napoli, Le spiagge Bandiera Blu

“Le 13 Porte”: passeggiate ed escursioni gratuite a Vico Equense

Passeggiate ed escursioni gratuite assieme a guide turistiche per conoscere Vico Equense e una parte della costiera sorrentina, a piedi da aprile a ottobre 2023. 13 itinerari speciali da non perdere. “Le 13 Porte”

A Pompei aperture straordinarie ogni giorno di Domus chiuse al pubblico

Dal 1 aprile 2023 nel Parco archeologico di Pompei apertura straordinaria delle antiche Domus temporaneamente chiuse. Un’apertura straordinaria ogni giorno della settimana di una casa (temporaneamente non aperta Domus aperte a Pompei

Terme Romane a Baia: scoperta una stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane, Puteoli Sacra offre l’opportunità di visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate o – in alcuni periodi dell’anno, con un piccolo supplemento – con una formula di aperivisita. Puteoli Sacra

Riparte la funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Sono riprese le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

Riapre al pubblico il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Il pastry chef Rocco Cannavino lancia il brand “Zio Rocco the Italian baker”

Dopo il grande successo dei due suoi Lab Store di Napoli e Pomigliano d’Arco, che vedono clienti in fila per assaggiare le sue creazioni, il pastry chef Rocco Cannavino lancia il progetto “Zio Rocco the italian baker – coffee & more” per aprire nuovi punti vendita non solo in Italia ma anche all’estero, Zio Rocco the Italian baker”

Reggia di Portici: la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Riapre al pubblico, dopo 20 anni, la Casa dei Vetti di Pompei

Riapre al pubblico dopo 20 anni e dopo un accurato restauro, la Casa dei Vetti di Pompei, l’antica Domus che è uno dei gioielli del Parco Archeologico di Pompei, e che fu ritrovata tra il 1894 e il 1896. la Casa dei Vetti di Pompei

A Oplontis, dopo 2000 anni, ricollocate 15 statue originali nella grande Villa di Poppea

Un bel progetto di Museo diffuso permanente nella grande Villa di Poppea ad Oplontis. Sono state di recente ricollocate al loro posto, dopo 2000 anni 15 tra statue e reperti originali Villa di Poppea ad Oplontis

In Campania arriva Starbucks

In Campania arriva Starbucks, e aprirà vicino Caserta alla Reggia Outlet di Marcianise. La nota catena della caffetteria, fondata in America a Seattle nel 1971, che ad oggi vanta ben oltre 28.000 negozi in 78 paesi in tutto il mondo arriverà a breve anche in Campania. Apre Starbucks

Aperta al pubblico la Torre di Mercurio: dall’alto lo straordinario Parco di Pompei .

Riaperta in questi ultimi giorni al pubblico la Torre di Mercurio nello straordinario Parco Archeologico di Pompei. La torre è una delle torri di guardia che, agli inizi del I secolo a.C., furono inserite nella cinta muraria per migliorare il controllo della città. la Torre di Mercurio

Primark ha aperto in Campania a Caserta

Ha aperto lunedi 19 dicembre anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania Classifica 50 Top Pizza 2022

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.