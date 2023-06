Steve Hackett in concerto a Caserta al Belvedere di San Leucio con il Genesis Revisited World Tour

Il leggendario chitarrista dei Genesis, Steve Hackett, torna a grande richiesta per altri sei live in Italia con il grande concerto-evento del “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights” che rievoca il 50esimo anniversario del leggendario album “Foxtrot” che uscì nel 1972 e rivoluzionò la storia del rock

Dopo l’enorme successo di pubblico del 2022 world tour Steve Hackett il leggendario chitarrista dei Genesis sarà Lunedì 10 luglio 2023 a Caserta al Belvedere di San Leucio con il suo nuovo grande concerto-evento del “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights” che rievoca il 50esimo anniversario del leggendario album Foxtrot, il quarto album in studio del gruppo britannico dei Genesis che uscì nel 1972 e rivoluzionò la storia dei Genesis e del rock.

Biglietti per il Concerto di Steve Hackett al Belvedere di San Leucio Un grande concerto da non perdere in Campania. L’appuntamento con Steve Hackett è il 10 luglio 2023 al Belvedere di San Leucio (Caserta). TicketOne . 🎟 I biglietti sono disponibili online su

L’album Foxtrot si apre con Watcher of the Skies che comincia con una lunga introduzione, il cui testo fu scritto da Tony Banks e Mike Rutherford sulla terrazza di un albergo di Napoli dove il gruppo si trovava per il grande tour italiano per presentare il terzo album Nursery Cryme e fu ispirato dalla vista dall’alto della città campana apparentemente deserta. Banks e Rutherford pensarono all’idea di un mondo in cui l’umanità si è estinta, osservato con stupore da visitatori alieni. Watcher of the Skies divenne poi il pezzo di apertura di tutti i successivi e grandi concerti dei Genesis.

Steve Hackett a San Leucio con “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights

Tanti concerti sold out lo scorso anno per il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett che torna in Italia con 6 grandi live e il grande spettacolo-evento del “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights” e con il concerto di Caserta che sarà la tappa più a sud del Tour il 10 luglio al Belvedere di San Leucio.

Hackett si unì ai Genesis nel 1971, e fece il suo debutto nel terzo album Nursery Cryme. Nel nuovo concerto evento Steve Hackett sarà accompagnato sul palco da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy). I biglietti sono in prevendita a partire da 35 euro anche sul circuito Ticketone.

Maggiori informazioni – Steve Hackett – Biglietti su TicketOne

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Link affiliato a Ticketone