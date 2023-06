Cinema in Festa 2023: Visioni Grandiose nei Cinema di Napoli e Campania a Solo 3,50 Euro

Cinque giorni di grandi visioni nei cinema di Napoli e in Campania con la magia del film visito sul grande schermo con biglietti a 3,50 euro. Le sale cinematografiche che partecipano

Arriva anche in Campania “Cinema in Festa” una bella iniziativa che ci permetterà. dall’11 al 15 giugno 2023, di andare al cinema al prezzo speciale di 3,50 euro per tutti i film, in tanti cinema di Napoli e della Campania. Cinque giorni di grandi visioni nei cinema di Napoli con la magia del film visito sul grande schermo con biglietti a 3,50 euro.

Una bella iniziativa del Ministero della Cultura assieme a Anica e Anec per rilanciare la voglia di vedere i grandi film nei grandi schermi.

Cinema in festa. I cinema aderenti a Napoli e in Campania

Dall’11 al 15 giugno 2023 aderiranno in tutta Italia molte sale cinematografiche all’iniziativa consentendo l’accesso a 3,50 euro per tutti i film.

Al momento le sale aderenti a Napoli città sono le seguenti:

Napoli – Acacia

Napoli – America

Napoli – Filangieri

Napoli – La Perla

Napoli – Metropolitan

Napoli – Modernissimo

Napoli – Plaza

Napoli – The Space – Napoli

Napoli – Vittoria

Di seguito tutte le Sale aderenti all’iniziativa Cinema in Festa nelle varie provincie della Campania

Provincia di Avellino

Avellino – Partenio

Lioni – Nuovo

Mercogliano – Movieplex

Mirabella Eclano – Carmen Citiplex

Provincia di Benevento

Benevento – Gaveli Maxicinema

Torrecuso – TorrevillageProvincia di Caserta

Provincia di Caserta

Aversa – Cinema Vittoria

Marcianise – Uci Cinemas Cinepolis Marcianise

Mondragone – Ariston

Piedimonte Matese – Cotton Movie & Food

Sant’Arpino -Lendi

Provincia di Napoli

Afragola – Happy Maxicinema

Anacapri – Paradiso

Casalnuovo – Magic Vision

Casoria – Uci Cinemas Casoria

Castellammare di Stabia – Montil

Castellammare di Stabia – Stabia Hall

Ischia – Excelsior

Nola – The Space – Nola

Piano di Sorrento – Delle Rose

Poggiomarino – Eliseo

Torre del Greco – Corallo

Vico Equense – Aequa

Provincia di Salerno

Camerota – Bolivar

Cava de’ Tirreni – Alambra

Giffoni Valle Piana – Giffoni Cinema

Nocera Inferiore – Sala Roma

Pagani – La Fenice

Pellezzano – Charlot

Sala Consilina – Adriano

Salerno – Delle Arti

Salerno – San Demetrio

Salerno – The Space – Salerno

Vallo Della Lucania – Cineteatro La Provvidenza

Maggiori informazioni e tutti i cinema aderenti all’iniziativa sul siti ufficiale – Cinema in Festa

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.