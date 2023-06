Voli in Mongolfiera sull’antico Anfiteatro di Avella per le Giornate Europee dell’Archeologia

Ph Facebook Avellarte - Avella Città d'Arte

Un weekend con tanti eventi ad Avella, la città d’Arte in provincia di Avellino per le Giornate dell’Archeologia con voli in mongolfiera, spettacoli teatrali e laboratori per bambini tra le bellezze dell’antico Anfiteatro di Avella

Weekend ricco di eventi ad Avella, la città d’Arte vicino Avellino. Dal 16 al 18 giugno 2023 per le Giornate Europee dell’Archeologia ci saranno presso il Parco Archeologico dell’Anfiteatro di Avella dei voli in mongolfiera e poi spettacoli teatrali, laboratori per bambini e tanto altro per un weekend tra storia e divertimento.

Di seguito il programma delle iniziative: gli eventi prevedono la prenotazione obbligatoria. Solo l’attività di Volare sull’Arte per le mongolfiere non necessita di prenotazione.

le Giornate Europee dell’Archeologia 2023 ad Avella

venerdì 16 giugno 2023

16.30 / 18.30 Apertura e visite al Parco Archeologico dell’Anfiteatro;

18.30 / 19.30 Un Viaggio nel Tempo: Yoga e Meditazione a cura di FreedOM Yoga con le discipline olistiche dello yoga e della meditazione.

sabato 17 giugno 2023

16.30 / 18.30 Apertura e visite al Parco Archeologico dell’Anfiteatro;

18.00 / 19.00 Laboratorio di argilla a cura di Meridies. Dopo aver illustrato le proprietà dell’argilla i bambini potranno cimentarsi nella realizzazione di vasi;

19.30 / 21.30 Volare sull’Arte a bordo di una mongolfiera si potrà ammirare l’Anfiteatro dall’alto, l’idea nasce da un’intuizione “dell’archeologo Giacomo Boni che sfruttò per primo l’aerofotografia.

domenica 18 giugno 2023

10.00 / 18.00 Apertura e visite al Parco Archeologico dell’Anfiteatro di Avella e Villa Romana del Comune di Lauro con servizio navetta;

18.00 / 19.30 Piccoli Archeologi crescono a cura di Meridies Nola prevede lo scavo archeologico simulato con gli strumenti e le metodologie dell’archeologo professionista;

18.00 / 21.30 Osservazione Astronomica a cura di Passione Astronomia. I partecipanti guidati da un esperto di astronomia potranno osservare il cielo e gli oggetti celesti nello spazio cosmico;

19.30 / 21.30 Volare sull’Arte a bordo di una mongolfiera si potrà ammirare l’Anfiteatro dall’alto, l’idea nasce da un’intuizione “dell’archeologo Giacomo Boni che sfruttò per primo l’aerofotografia;

21.00/22.00 I Racconti di Dioniso dedicato al mondo classico e al teatro greco-romano e propone “I Menecmi’’ da Plauto – Prod. Il Tappeto Volante, a cura di M&N’S; Aperitivo / Degustazione Vini e prodotti tipici / Musica

Le attività richiedono la prenotazione – Per info e prenotazioni: WhatsApp 333 884 7353 oppure chiama 3209479173. Solo l’attività di Volare sull’Arte non necessita di prenotazione.

Maggiori informazioni – Giornate Europee dell’Archeologia ad Avella

