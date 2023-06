La casina del re Lazzarone: spettacolo itinerante notturno alla Casina Vanvitelliana

Apertura notturna straordinaria della splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro in occasione di uno spettacolo itinerante che ci porterà alla corte di Re Ferdinando

Sabato 17 giugno 2023 , vieni a scoprire La Casina di Re Lazzarone, uno spettacolo itinerante unico nel suo genere che ti porterà indietro nel tempo alla suggestiva Casina Vanvitelliana sul Lago Fusaro. Organizzato da Karma – Arte Cultura Teatro in collaborazione con il Centro Ittico Campano, questo evento straordinario ti farà immergere in una giornata di svago nella vita del Re Ferdinando e ti regalerà risate e divertimento senza fine.

Sospesa sul meraviglioso Lago Fusaro, la Casina Vanvitelliana ti accoglierà sabato 17 Giugno con due spettacoli alle ore 19:00 e alle 20:30. Sarai trasportato in un’atmosfera magica mentre Malogno, fedele amico di Re Ferdinando, ti guiderà attraverso una tipica giornata di svago nella casina. Tuttavia, il Re dovrà affrontare una serie di personaggi che gli faranno visita, dando vita a scene esilaranti e divertenti.

La Casina di Re Lazzarone, uno spettacolo unico e apprezzato dal pubblico

Con testi e regia di Antonio Ruocco, “La Casina di Re Lazzarone” è uno spettacolo di successo che ha affascinato il pubblico per ben 6 anni. La bellezza rara della Casina e la particolarità dello spettacolo, che permette agli attori di interagire con il pubblico, garantiscono sempre nuove sorprese ed emozioni ad ogni replica. Non perderti l’opportunità di assistere a questo spettacolo coinvolgente, arricchito dalle storie realmente accadute.

L’organizzazione generale dell’evento è curata da Antonio Raia, che ha deciso di ritornare anche quest’anno nella Casina Vanvitelliana. Grazie al Centro Ittico Campano, questo luogo unico è stato valorizzato ancora una volta. L’atmosfera divertente dello spettacolo ti farà sentire come se fossi tornato indietro nel tempo, regalandoti un’esperienza magica e indimenticabile.

Non perderti l’opportunità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente alla Casina Vanvitelliana con “La Casina di Re Lazzarone”. Ridi, emozionati e lasciati trasportare in una giornata del 700 attraverso questa commedia spettacolare. Prenota ora e preparati a vivere un viaggio nel passato che non dimenticherai mai.Per partecipare a questo straordinario spettacolo, è necessaria una prenotazione obbligatoria. Puoi prenotare il tuo posto inviando un SMS o un messaggio su WhatsApp al numero 3427329719.

La casina del re Lazzarone: prezzi, orari e date