Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 15 al 18 giugno 2023

Idee per passare giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 15 al 18 giugno 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La Sagra del Casatiello a Sant’Arpino di Caserta

Arriva la Sagra del Casatiello a Sant’Arpino di Caserta nei giorni 16-17-18 Giugno 2023, sempre nella centralissima Piazza Macrì (già Piazza Umberto I). La ventinovesima edizione della attesa “Sagra del Casatiello“ sarà sempre organizzata dalla Pro Loco Sant’Arpino. Una manifestazione che a Sant’Arpino è un appuntamento tradizionale con la buona gastronomia e con il folklore locale. Non mancheranno anche tanti eventi in questi tre giorni come le visite guidate al Palazzo Ducale, le mostre e le serate musicali e poi il “Casatiello da Guinness dei primati”, che ha anche raggiunto il peso di circa quattro quintali. Una grande festa da non perdere che si ripete da 30 anni.. Sagra del Casatiello a Sant’Arpino

Sagra della Ciliegia al Borgo Castello di Gragnano

Dal 16 al 18 Giugno 2023, dalle ore 19, si terrà al Borgo Castello a Gragnano (Na) la 26° edizione di Borgo in Ciliegia la bella sagra dedicata alla promozione della produzione delle ottime ciliegie di Castello di Gragnano. La sagra si ripete da anni con successo grazie alla Pro Loco di Gragnano e alle associazioni del territorio anche per salvaguardare il Borgo Castello e le sue antiche tradizioni, dando modo ai partecipanti di conoscere l’antico Borgo Medioevale e la sua antichissima chiesa. Tre belle serate all’aperto per gustare le famose e saporite Ciliegie del Borgo Castello ma anche i prodotti tipici sia del Borgo Castello che di Gragnano. Navetta gratuita da Gragnano per raggiungere il Borgo Castello. Ciliegie al Borgo Castello

“Festa della Cotoletta Sirignanese” a Sirignano (AV)

Ritorna, dopo lo stop forzato di questi anni, con un doppio weekend di bontà la XIII edizione della Festa della Cotoletta sirignanese che si terrà nei due fine settimana di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 alle ore 20:00 e poi nel successivo di venerdì 16 e sabato 17 giugno 2023, sempre alle ore 20:00. Previste anche tante interessanti novità per questa nuova edizione della grande festa per la 13esima edizione della Sagra della Cotoletta Sirignanese che si svolgerà a Sirignano, in provincia di Avellino, sempre organizzata dalla Proloco Sant’Andrea nella centralissima Piazza Colucci. Per arrivare a Sirignano percorrere la strada statale 7bis, da Nola ad Avellino (Nazionale delle Puglie). In alternativa Uscita Baiano della Na-Canosa (A/16), a 500 metri dal casello c’è l’ingresso principale del paese.La manifestazione si svolgerà in piazza Aniello Colucci adiacente alla Villa Comunale. Festa della Cotoletta – informazioni

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Le Sagre di Liberi (CE): 13 sagre, una in ogni weekend- Festa del Caciocavallo Impiccato. Anche quest’anno a Liberi una festa in ogni weekend per tante specialità gastronomiche. Un luogo particolare sulle montagne casertane tra buon cibo locale e l’ottimo vino Casavecchia DOC. Sabato 17 e domenica 18 Giugno a Liberi la Festa del caciocavallo impiccato nella bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Per l’estate 2023 ci saranno ben 13 sagre tra giugno, luglio e agosto 2023 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna.Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto e tutte accompagnate dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. In tutti i giorni della sagre ci saranno anche musiche balli caratteristici, latino-americani e di gruppo per allietare le serate. Disponibile anche un ampio parcheggio e un efficiente servizio di pulizia, uno Staff cortese e gentile, che ci faranno apprezzare queste 13 sagre di Liberi. Le Sagre di Liberi per l’estate 2023

La Sagra del Catanazzo a Giovi di Salerno – dal 1 6 al 18 giugno 2023 si terrà a Giovi di Salerno la 31a edizione della Sagra del Catanazzo , una bella festa dove la tradizione si incrocia nell’innovazione. Anche quest’anno a Giovi ci sarà tanta buona cucina e tanta buona musica . Ma parliamo subito del Catanazzo che è un piatto tipico della zona ma che non sarà l’unico piatto che troveremo alla sagra: il catanazzo è un piatto tipico della cucina povera fatto essenzialmente da trippa, piselli e pomodorini e viene accompagnato da pane casareccio . Nei tre giorni della sagra a Giovi ci saranno, oltre all’ottimo Catanazzo, che vi consigliamo di provare, anche altri piatti tipici della tradizione gastronomica salernitana e contadina, come ad esempio pasta e fagioli al tegamino, la milza altro piatto tipico salernitano , e poi pizza, panini e dolci tipici. la Sagra del Catanazzo

