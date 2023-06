La grande Sagra del Casatiello a Sant’Arpino di Caserta

Ph Pro Loco Sant’Arpino.

E’ alla sua ventinovesima edizione la Sagra del Casatiello a Sant’Arpino, un appuntamento tradizionale con la buona gastronomia e con il folklore locale

Anche quest’anno arriva, un po’ tardiva, la Sagra del Casatiello a Sant’Arpino di Caserta nei giorni 16-17-18 Giugno 2023, sempre nella centralissima Piazza Macrì (già Piazza Umberto I). Da venerdì 16 a domenica 18 giugno 2023 la ventinovesima edizione della attesa “Sagra del Casatiello“ sarà sempre organizzata dalla Pro Loco Sant’Arpino.

Una manifestazione che a Sant’Arpino è un appuntamento tradizionale con la buona gastronomia e con il folklore locale. Nella Napoli degli Angioini nel 1300 lo chiamavano “Herbulata de Mayo” formaggio, uova, salame e Carlo D’Angiò la faceva preparare per la festa di Maggio: era proprio l’attuale Casatiello! Ed è proprio per ricordare una tradizione millenaria che da quasi un trentennio a Sant’Arpino si svolge la Sagra del Casatiello.

A Sant’Arpino il Casatiello si basa sull’antica tradizione popolare che sarà riportata in piazza Macrì per tre giorni con una bella sagra con tanti stand gastronomici e di prodotti tipici e artigianali che apriranno al pubblico dalle 18.00 alle 24.00.

Non mancheranno anche tanti eventi in questi tre giorni come le visite guidate al Palazzo Ducale, le mostre e le serate musicali che troverete sul programma completo nel link di seguito. Negli anni scorsi è stato realizzato più volte il “CASATIELLO DA GUINNESS DEI PRIMATI“, che ha raggiunto il peso di circa quattro quintali, con circa quattrocento uova e con un diametro di poco superiore ai tre metri. Una grande festa da non perdere che si ripete da 30 anni.

