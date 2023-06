Festa della Cotoletta Sirignanese su due weekend a Sirignano (AV)

Dopo lo stop forzato di questi anni un doppio weekend per la Festa della Cotoletta sirignanese che si terrà per due fine settimana con tante bontà

Ritorna, dopo lo stop forzato di questi anni, con un doppio weekend di bontà la XIII edizione della Festa della Cotoletta sirignanese che si terrà nei due fine settimana di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 alle ore 20:00 e poi nel successivo di venerdì 16 e sabato 17 giugno 2023, sempre alle ore 20:00.

Previste anche tante interessanti novità per questa nuova edizione della grande festa per la 13esima edizione della Sagra della Cotoletta Sirignanese che si svolgerà a Sirignano, in provincia di Avellino, sempre organizzata dalla Proloco Sant’Andrea nella centralissima Piazza Colucci. Sirignano è un piccolo borgo del Baianese in provincia di Avellino, e si trova anche abbastanza vicina a Napoli, ed organizza anche una grande festa natalizia nota come “Natale piccirill”.

La 13 edizione della sagra della buona cotoletta sirignanese

In questo doppio weekend di Giugno Sirignano si riempirà di nuovo di visitatori per la sagra della buona cotoletta sirignanese, una festa che ci propone sapori antichi, come quelli della Cotoletta che si tramandano da generazioni le massaie della zona e che preparano assieme in occasione della Sagra della Cotoletta Sirignanese.

Una bella festa che la Pro Loco Sant’Andrea di Sirignano ci propone da anni e dove troveremo non solo le ottime cotolette preparate secondo la tradizionale ricetta ma potremo gustare anche tante altre bontà locali. Non mancheranno serate musicali con musica live e latino americano Maggiori informazioni evento facebook

