Sagra della Ciliegia al Borgo Castello di Gragnano: Borgo in Ciliegia

Borgo in Ciliegia è la bella manifestazione dedicata alla valorizzazione e alla promozione della produzione delle ottime ciliegie di Castello e propone, anche quest’anno, tre giorni tutti da vivere, tra arte, cultura, musica ed enogastronomia

Dal 16 al 18 Giugno 2023, dalle ore 19, si terrà al Borgo Castello a Gragnano (Na) la 26° edizione di Borgo in Ciliegia la bella sagra dedicata alla promozione della produzione delle ottime ciliegie di Castello di Gragnano.

La sagra si ripete da anni con successo grazie alla Pro Loco di Gragnano e alle associazioni del territorio e vuole anche salvaguardare il Borgo Castello e le sue antiche tradizioni, dando modo ai partecipanti di conoscere l’antico Borgo Medioevale e la sua antichissima chiesa. Tre belle serate all’aperto per gustare le famose e saporite Ciliegie del Borgo Castello ma anche i prodotti tipici sia del Borgo Castello che di Gragnano.

In bus gratis al Borgo Castello da Gragnano

Anche quest’anno sarà organizzato per il periodo della festa da Piazza Amendola a Gragnano un servizio navetta gratuito per il borgo castello. Al Borgo Castello nel periodo della Sagra tutti i vicoli e i cortili dell’antico Borgo Medioevale saranno illuminati per rendere più caratteristica la festa e non mancherà la presenza di gruppi musicali.

Nella piazza del Borgo ci sarà il punto di degustazione dove troveremo le squisite ciliegie, i prodotti tipici della zona e anche un menù tipico tutto alle ciliegie, dal primo al dolce e dove non mancherà anche il buonissimo e famoso vino della zona.

Maggiori informazioni Sagra delle Ciliege al Borgo Castello di Gragnano Pagina Facebook

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.