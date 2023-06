Sagra della Ciliegia a Forchia, nel borgo sannita

© Camila Aramayo - Unsplash

La sagra della ciliegia nel grande paese sannita vicino alle Forche Caudine tra ciliegie eccezionali ma anche storia, cultura, folklore, musica e un ricco programma di eventi

Grande evento a Forchia nel beneventano per la 28° Edizione della Sagra della Ciliegia che si terrà Sabato 17 e Domenica 18 Giugno 2023 in Piazza Roma. Nel piccolo borgo sannita tutto si colorerà di rosso per la presenza di numerosi produttori e con tante attività per questa sagra della Ciliegia.

Previsto un fitto programma di eventi e tanti stand gastronomici dove sarà possibile degustare, oltre alle squisite ciliegie, anche prodotti tipici locali. Nel Borgo, tra i vari portoni aperti tante Ciliegie, con i sapori della terra Sannita. Non mancheranno anche stand di Artigianato artistico e hobbistico, oltre a quelli Gastronomici con le specialità tipiche del territorio e un ricco programma di eventi

La sagra della ciliegia a Forchia: il programma dei due giorni

Sabato 17 Giugno 2023

Ore 8.30: Raduno in Piazza Roma e visita guidata al Centro Storico. Visita alle antiche cisterne sannite con merenda alla sorgente “Fontanella”

Ore 16.00: Prima edizione “Crescendo Insieme a Forchia”. Giochi e intrattenimento per bambini dai 5 ai 12 anni.

Ore 21.00: Esibizione dei Bottari “Figli di Masaniello”. A seguire Spettacolo di Luca Sepe e Tik Tok

Domenica 18 Giugno 2023

Ore 10.30: Vespa Club si San Felice a Cancello e motoraduno in Piazza Roma.

Ore 18.30: Esibizione scuola di danza “I.M. Accademy”

Ore 20.00: Teatro “Le Maschere Calatine

Ore 21.30: Serata di Musica Popolare e balli in allegria, a cura di “E’ Tammorr e San Giuann”

Maggiori Informazioni – Sagra della ciliegia a Forchia

