Musica al tempo di Vanvitelli: concerti nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta

Concerti dell’Orchestra da Camera di Caserta nella splendida Cappella Palatina della Reggia a soli 3 euro per l’evento “Musica al tempo di Vanvitelli”. I concerti saranno replicati gratuitamente nelle chiese di Aversa

Nell’ambito delle Celebrazioni Vanvitelliane si svolgeranno fino al 24 giugno 2023 una serie di concerti dell’Orchestra da Camera di Caserta dal titolo Musica al tempo di Vanvitelli con brani di autori napoletani e d’oltralpe. La prima parte del Progetto fino al 24 giugno 2023 propone dei concerti alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta a cui parteciperanno, quali solisti ospiti, Carlo Torlontano – corno della Alpi, Paolo Carlini – fagotto e Giuseppe Albanese – pianoforte.

I concerti saranno proposti in replica in alcune località del casertano che conservano testimonianze, riferimenti o ascendenze vanvitelliane, ed in particolare nella città di Aversa. Già svolti, con grande successo a maggio un paio di concerti presso la Cappella Palatina e ad Aversa nella Chiesa di S. Agostino con importanti solisti e musicisti. Da non perdere gli altri per un progetto che si avvale del sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania.

Musica al tempo di Vanvitelli: i prossimi concerti

Venerdì 09 Giugno – 20.30 – Aversa Chiesa della SS. Trinità (S. Audeno) – Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore – Paolo Carlini – fagotto – Domenico Cimarosa – Overture dall’opera I Traci amanti – Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra KV 191 – Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.83 in sol minore La Poule – Prolusione – Musicisti aversani al tempo di Vanvitelli – a cura di Nicola De Chiara – giornalista, scrittore

– Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore – Paolo Carlini – fagotto – Domenico Cimarosa – Overture dall’opera I Traci amanti – Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra KV 191 – Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.83 in sol minore La Poule – Prolusione – Musicisti aversani al tempo di Vanvitelli – a cura di Nicola De Chiara – giornalista, scrittore Sabato 10 Giugno – 17.30 – Reggia di Caserta Cappella Palatina – Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore – Paolo Carlini – fagotto – Domenico Cimarosa – Overture dall’opera I Traci amanti – Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra KV 191 – Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.83 in sol minore La Poule

– Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore – Paolo Carlini – fagotto – Domenico Cimarosa – Overture dall’opera I Traci amanti – Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra KV 191 – Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.83 in sol minore La Poule Venerdì 23 Giugno – 23 giugno – Aversa Chiesa di S. Domenico – Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore – Giuseppe Albanese – pianoforte – Gennaro Astarita – Overture dall’opera Il Principe Ipocondriaco – Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra KV 456 – Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.76 in mi bemolle maggiore – Prolusione – Architetti ad Aversa al tempo di Vanvitelli: Filippo Raguzzini – a cura di Giuseppe Lettieri – giornalista

– Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore – Giuseppe Albanese – pianoforte – Gennaro Astarita – Overture dall’opera Il Principe Ipocondriaco – Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra KV 456 – Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.76 in mi bemolle maggiore – Prolusione – Architetti ad Aversa al tempo di Vanvitelli: Filippo Raguzzini – a cura di Giuseppe Lettieri – giornalista Sabato 24 Giugno – 17.30 – Reggia di Caserta Cappella Palatina – Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio – direttore – Giuseppe Albanese – pianoforte – Gennaro Astarita – Overture dall’opera Il Principe Ipocondriaco – Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra KV 456 – Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.76 in mi bemolle maggiore

CONCERTI ALLA CAPPELLA PALATINA – REGGIA DI CASERTA – I concerti sono inclusi nel costo ordinario del biglietto di ingresso o abbonamento al Sito fino a esaurimento posti. L’accesso alla Cappella Palatina è consentito dalle ore 17,15. – Il biglietto è acquistabile online su ticketone.it oppure in biglietteria in sede. BIGLIETTI (fascia oraria dalle 17.00) – Intero – Appartamenti 3.00 euro (+1,00 per acquisto online) – Ridotto – 2,00 euro (+1,00 per acquisto online) –

CONCERTI AD AVERSA – Ingresso Libero

Maggiori informazioni – Musica al tempo di Vanvitelli

