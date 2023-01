In Campania apre Starbucks nella Reggia Outlet di Marcianise

Foto di Carlos M. Trujillo su Unsplash

Altra apertura importante nei grandi centri commerciali a Marcianise, vicini a Napoli e a Caserta. Ora tocca a Starbucks che arriva finalmente in Campania e aprirà vicino Caserta alla Reggia Outlet di Marcianise

In Campania arriva Starbucks, e aprirà vicino Caserta alla Reggia Outlet di Marcianise. La nota catena della caffetteria, fondata in America a Seattle nel 1971, che ad oggi vanta ben oltre 28.000 negozi in 78 paesi in tutto il mondo arriverà a breve anche in Campania.

Dopo la recente apertura di Primark sempre a Marcianise ma nel Centro Commerciale Campania, un’altra catena di internazionale apre in Campania. Starbucks, la grande caffetteria americana aprirà, dopo quello di Serravalle, anche in Campania nel centro la Reggia Outlet a breve: ci sono già le richieste di personale sui siti specializzati.

Starbucks nella Reggia Outlet di Marcianise

Anche alla Reggia Outlet dli spazi del nuovo store manterranno la stessa atmosfera che troviamo nei punti vendita del brand in tutto il mondo. Sarà un luogo accogliente e piacevole, in stile contemporaneo, dove trascorrere del tempo, con la connessione wi-fi gratuita, e la possibilità di gustare l’ampia scelta di bevande a base di caffè sostenibili di alta qualità e tè, accompagnati da una varia offerta gastronomica adatta a qualsiasi momento della giornata.

Nei negozi Starbucks Italiani c’è una vasta gamma di bevande al caffè, dai classici a quelli innovativi ma nei negozi italiani c’è anche un’ottima offerta gastronomica, studiata su misura per noi italiani, con tanti prodotti tipici della tradizione italiana.

Dalla colazione con tanti croissant sfornati freschi e farciti al momento con tante creme allo Snack Lunch, con tanti panini farciti al momento e insalate fresche ogni giorno. A breve Starbucks nella Reggia Outlet di Marcianise

