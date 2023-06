4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 15 al 18 giugno 2023

© Napoli da Vivere

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo weekend dal 15 al 18 giugno 2023, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Domenica 18 giugno – La straordinaria Chiesa di San Giovanni a Carbonara

Nel centro di Napoli la chiesa di San Giovanni a Carbonara è uno dei migliori esempi di architettura gotica in città. Dietro una facciata semplice e austera, si celano un numero impressionante di opere d’arte di epoca rinascimentale. L’interno è dominato dal monumento funebre a re Ladislao di Durazzo, un mausoleo scenografico e spettacolare tardo-gotico sviluppato su tre livelli. Alle sue spalle c’è la Cappella Caracciolo del Sole con il monumento di Sergianni Caracciolo, grande siniscalco e amante della regina Giovanna. Qui è possibile ammirare gli affreschi con Storie eremitiche e Storie mariane databili alla metà del XV secolo e il pavimento con mattonelle maiolicate del XV secolo.

La visita è curata dall’Associazione Heart of the city cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : domenica 18 giugno ore 10:45 – Durata: 1,30h circa

Contributo: 10€ a persona (ridotto junior 3€ da 8 a 11 anni / 5€ da 12 a 17 anni / fino a 7 anni gratis) tour adatto a tutte le età – visita guidata con Guida Abilitata – visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida

Organizzazione : Heart of the city obbligatoria la prenotazione – email: info@heartofthecity.it – telefono/sms/whatsapp: 3770994320

Maggiori Informazioni e prenotazione obbligatoria dall'Associazione Heart of the city

Venerdì 16 e sabato 17 Giugno – Lucciole e Sibilla di notte sul lago d’Averno

In punta di piedi andremo ad esplorare le sponde del lago d’Averno alla ricerca delle lucciole. Una bella visita guidata che si svolge all’interno dell’area protetta del Parco regionale dei Campi flegrei, immersi nello scenario mitico del lago “aornos”. Il lago senza uccelli nonché luogo della discesa agli inferi per gli antichi, è circondato da colline che evocano ancora oggi il ricordo dei racconti legati ad Ulisse e ad Enea. In questo periodo dell’anno si presenta al visitatore la “Danza delle lucciole” con un gioco di luci naturali ad alto tasso di emozioni che solo la natura incontaminata può regalare. Il percorso archeologico-naturalistico, guidato da guide turistiche regionali, ci condurrà lungo le sponde del lago e attraverso i sentieri si potrà godere lo spettacolo delle lucciole ricordando la presenza mitologica della Sibilla, sacerdotessa del dio Apollo dotata di poteri divinatori. Il percorso prevede una sosta all’Incanto dell’Averno con degustazione di vino falanghina e bruschette. L’organizzazione non è responsabile di una mancata presenza delle lucciole. Il fenomeno potrebbe variare in base alle condizioni climatiche.

L’evento è curato dal Gruppo Archeologico Campi Flegrei cui si potranno chiedere tutte le informazioni

Appuntamento : 16/17 giugno ore 20.15 – Ristopub Caronte in via Lago d'Averno

Contributo: Adulti 15 euro a persona- Bambini dai 6 ai 17 anni 5 euro – Bambini gratuito fino ai 5 anni

Organizzazione : Gruppo Archeologico Campi Flegrei – prenotazione obbligatoria inviare un sms whatsapp o contattare il 388.8352036 indicando nominativo e numero di persone.

Maggiori Informazioni e prenotazioni: Lucciole e Sibille – Gruppo Archeologico Campi Flegrei

Domenica 18 giugno – Tour guidato Sotterraneo alla scoperta del Rione Terra e dell’Antica Puteoli

Un interessante walking tour archeologico, nella bellissima Pozzuoli. Una guida esperta ci condurrà alla scoperta della suggestiva area archeologica sotterranea del Rione Terra, antico Foro Romano della città per poi procedere, attraverso un Walking Tour cittadino, alla scoperta dell’Antica Puteoli e del suggestivo Tempio di Serapide. Un giro unico alla scoperta di Storia, Curiosità e segreti dell’Antica Puteoli…

La visita è curata da InsolitArt Tour a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : domenica 18 giugno alle ore 16 ingresso area archeologica Rione Terra Durata: 1h e 45 min circa

Contributo : – – 13€ adulti – 8€ ragazzi Ragazzi dai 6 ai 18 anni – Gratis fino ai 5 anni (La quota comprende:-Guida turistica autorizzata- Ticket d'ingresso all'Area Archeologica del Rione Terra – -La nostra assistenza

Organizzazione : InsolitArt Tour – Prenotazione obbligatoria – Visita a numero chiuso – informazioni telefono o WhatsApp – 349 3090636 o insolitartour@gmail.com

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale InsolitArt Tour

Sabato 17 Giugno – Il Complesso Monumentale Vincenziano alla Sanità

Il Complesso Monumentale Vincenziano nasce nel 1669, nell’antico Borgo Vergini di Napoli sui resti del convento trecentesco dei Padri Crociferi, ordine ospedaliero di origine medievale, le cui vestigia sono ancora riconoscibili nell’antica cripta. Nel ‘700 donazioni della nobiltà napoletana, permisero ai Missionari Vincenziani di ampliare il complesso con architetti di spicco come Michelangelo Giustiniani e Luigi Vanvitelli. I Padri, per conseguire la propria missione di evangelizzazione, arricchirono il proprio patrimonio spirituale con molteplici reliquie di martiri, realizzando una Cappella apposita per la loro custodia, la Cappella delle Reliquie, di architettura vanvitelliana, al cui interno è presente un’altra ampolla contenente il sangue di San Gennaro, patrono della città partenopea. Una bella visita che ci permetterà di conoscere la Chiesa, la cui pala d’altare rappresenta San Vincenzo de’ Paoli in gloria di Francesco De Mura e gli ambienti del Complesso visitando il Refettorio, con una straordinaria tela La Cena di Gesù dal ricco fariseo, del pittore napoletano Gerolamo Cenatiempo. Si andrà anche nella Cripta medievale del Convento dei Padri Crociferi e che accoglie la sepoltura la sepoltura della Contessa Brandis di Staremberg, nobildonna del ‘700 importantissima per lo sviluppo architettonico vincenziano.

La visita è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – ore 17 ingresso Complesso dei Vincenziani, via Vergini 51 di fronte al famoso Palazzo dello Spagnolo – termine ore 18,45 circa

Contributo : 12 euro a persona (Visita e donazione alla Chiesa)

Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria sulla pagina ufficiale

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

