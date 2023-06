Grigliata Sotto Le Stelle a Torelli di Mercogliano (AV)

© Napoli da Vivere

Due serate da passare sotto le stelle in compagnia di buon cibo e vino locale e con l’accompagnamento di gruppi musicali con balli di gruppo in piazza per dare il benvenuto all’estate

Una bella festa popolare si terrà Venerdì 16 e Sabato 17 Giugno 2023, dalle ore 20:00 alle ore 23:55 nell’Area Sociale “la Città A Spasso” in Via Traversa N° 131/bis a Torelli di Mercogliano, vicino Avellino.

La Grigliata Sotto Le Stelle si svolge per l’avvicinarsi dell’estate ed è organizzata dal comitato dei festeggiamenti della parrocchia di San Nicola di Bari di Torelli in collaborazione con un gruppo di amici. Due serate di festa per una manifestazione gastronomica per stare assieme e che hanno voluto chiamare “Grigliata Sotto Le Stelle” per dare il benvenuto all’estate.

La Grigliata Sotto Le Stelle a Torelli di Mercogliano

Un evento che apre da anni le attività estive della zona di Torelli per festeggiare l’estate, una stagione, che per antonomasia è simbolo di divertimento e di svago.

Il menù della grigliata prevede una zuppa irpina, panini con salsiccia o bistecca, patatine, dolci, bibite e contorni tipici del luogo preparati dalle nostre massaie, il tutto innaffiato da un buon vino locale. Le serate saranno allietate dalle liete note di gruppi musicali con balli di gruppo in piazza.

Una simpatica festa locale per passare due serate sotto le stelle in compagnia di buon cibo e vino locale. Maggiori informazioni – Grigliata sotto le stelle

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.