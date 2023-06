Pop Tracks: l’arte di Andy Warhol e il buon cibo flegreo al Parco Borbonico del Fusaro

Due serate speciali al Parco Borbonico del Fusaro tra le straordinarie opere di Andy Warhol e l’ottimo cibo della zona flegrea. Prima la visita guidata con gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, e poi gli straordinari piatti degli chef della A.R.F. (Associazione Ristoratori flegrei) da gustare sulla magnifica Terrazza dell’Ostrichina

In occasione della mostra “Pop World” con ben 45 di Andy Warhol al Parco Borbonico del Fusaro di Bacoli ci saranno 2 eventi speciali nei giorni 19 e 26 giugno 2023 in cui la POP ART incontrerà la maestria degli chef della A.R.F. (Associazione Ristoratori flegrei)

In questi giorni i maestri/chef della Associazione Flegrea si cimenteranno nelle creazioni di piatti straordinari ispirati proprio alla mostra in corso di svolgimento. Una mostra su Andy Warhol che è l’esempio più lampante di come l’arte vada vissuta a 360° e debba coinvolgere tutti i sensi per poter palesare la propria originalità. Non basta esporre, peraltro sia tridimensionalmente sia bidimensionalmente la celebre “Campbell Soap”, ma bisogna far immaginare ai visitatori cosa c’è dietro la lattina.

Pop Tracks: serate speciali tra arte e il buon cibo

I colori variopinti dei cestini finger, il Gazpacho con la gelatina di Gin e i mezzi paccheri con le cozze del Fusaro puntinati con gli “schizzi di colore” dal nero di seppia alle riduzioni di erbe aromatiche dei campi flegrei sono esempi di arte e creatività. Il POP non è più soltanto materia di nicchia complessa e per pochi appassionati, ma è presente quotidianamente nelle vite di tutti, quindi anche a tavola.

Nelle serate del 19 e 26 giugno 2023 saranno presentati piatti diversi, e dopo la visita guidata da giovani discenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, fino alle 24.00 la terrazza accoglierà gli ospiti al chiaro di luna. La visita più la degustazione creativa prevede un biglietto di 30 euro a persona.

Una serata stupenda sulla magnifica Terrazza dell’Ostrichina, dopo la visione delle opere di Andy Warhol tra Marilyn e le altre opere esposte, ci consentirà di goderci un paesaggio incantato, che prima stuzzicato dalla vista e dai profumi della mostra, poi completa la nostra esperienza con il più ricco dei sensi: il gusto.

Solo per la mostra ingresso intero 10 euro ridotto 8. Maggiori informazioni

