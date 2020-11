Le migliori cose da fare online e il delivery a Napoli nel weekend dal 27 al 29 novembre 2020

I teatri e i cinema chiusi come musei e parchi archeologici, e poi i bar, ristoranti e le pizzerie aperti solo per il delivery ma il weekend a Napoli è sempre interessante anche per le tante proposte online. Spettacoli dal vivo del San Carlo o Futuro Remoto, il grande festival della Scienza e poi cinema, mostre e tanto altro. A Napoli la cultura non si ferma e continua online. E se proprio vi va una bella pizza o un buon panino ordinatelo la sera a casa da tanti buoni locali che in città fanno il delivery

Situazione particolare in tutta Italia ed anche in città ma la cultura non si ferma a Napoli e, in attesa di tempi migliori, ci vengono proposte tante attività online da non perdere. Il Teatro San Carlo trasmette gratuitamente degli spettacoli in diretta dal vivo nel weekend e poi festival del cinema e incontri online non mancano. E se proprio ci va una buona pizza o un bel panino possiamo ordinarla presso i tanti locali che a Napoli fanno il delivery così diamo una mano a superare questo periodo difficile per tutti.

Gli eventi online da non perdere a Napoli

Teatro di San Carlo: otto grandi spettacoli in streaming per il mese di dicembre

Anche per il prossimo mese di dicembre il Teatro di San Carlo di Napoli propone un importante programma di spettacoli in streaming, tra concerti, balletti e eventi lirici che si potranno vedere con un piccolo pagamento di 1 euro. Prossimo Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni in forma di concerto registrata martedì 1 dicembre e trasmessa in prima visione venerdì 4 dicembre. Teatro di San Carlo: otto grandi spettacoli

Il cinema Modernissimo porta i film a casa nostra: programma fino al 25 novembre

Anche a Napoli al cinema Modernissimo si ripete, come a maggio di quest’anno, l’iniziativa #Iorestoinsala che permetterà agli spettatori di vedere tanti film e prime visioni restando a casa propria ma collegandosi con il sito ufficiale del cinema e scegliendo film e orario #Iorestoinsala programma fino al 25 novembre

Futuro Remoto: gratis il grande festival della Scienza

Fino al 29 novembre 2020 si terrà online e sarà gratuita la XXXIV edizione di Futuro Remoto dal titolo “Pianeta – Tra cambiamenti epocali e sfide globali”. Un’edizione particolare, visto il periodo che stiamo vivendo, che si terrà da remoto e proporrà un viaggio attraverso le metamorfosi del nostro Pianeta dovute al cambiamento climatico e ai grandi eventi di dimensione “planetaria”, come l’attuale emergenza sanitaria. Futuro Remoto

La Villa dei Papiri e gli straordinari tunnel borbonici che consentirono la scoperta di Ercolano: i video

Il Parco Archeologico di Ercolano offre liberamente sui social dei video straordinari che ci svelano le sue tante bellezze. Si possono così vedere i video dei tunnel fatti scavare dai Borboni che consentirono la scoperta di Ercolano e che portano alla scoperta della famosa Villa dei Papiri, un luogo unico al mondo, così chiamata poiché al suo interno conservava una biblioteca con oltre milleottocento papiri. I video di Villa dei Papiri e dei tunnel borbonici

Chi ci ferma! Concerti in streaming gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella

Il prestigioso Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli non rinuncia alla sua bella stagione di concerti gratuiti che si tenevano nell’Auditorium Scarlatti e, per quest’anno li propone in streaming sui propri canali social. Prossimo 27 novembre 2020 – Aldo Capasso (contrabbasso), Eunice Petito (pianoforte), Enrico Valanzuolo (tromba) – rivisitazione in chiave jazz di brani della tradizione americana e composizioni originali. Concerti del Conservatorio di San Pietro a Majella

Meet Me Tonight 2020: la Notte dei Ricercatori a Napoli

Tante iniziative, e tutte online, tra il 27 e il 28 novembre 2020 per l’edizione 2020 di Meet Me Tonight 2020, la Notte dei Ricercatori, che ruoterà intorno al concetto di futuro.Disponibili 100 eventi con collegamenti con oltre 50 enti, tra Università e Istituti di ricerca in tutta Italia, Notte dei Ricercatori

Gli Incontri di Archeologia del Museo MANN continuano online

Non si ferma la cultura e il MANN di Napoli continua online le sue attività e il contatto con il pubblico anche con la rassegna “incontri di Archeologia” che continuerà a proporre gratuitamente, ma online, con interessanti appuntamenti. In questo mese di chiusura, su Facebook e Youtube, verranno proposti i due Incontri di Archeologia, già inseriti nell’annunciata programmazione 2020 ed in particolare: prossimo il 26 novembre – Cuma: le origini alla luce delle recenti ricerche archeologiche di Matteo D’Acunto che parlerà delle origini di Cuma.Gli Incontri di Archeologia al MANN

La collezione Terrae Motus alla Reggia di Caserta: un nuovo allestimento per i 40 anni della mostra

Anteprima sul web per il nuovo allestimento per i 40 anni della grande collezione Terrae Motus con 21 delle 72 opere che saranno esposte nelle sale degli appartamenti reali. Ci saranno opere di grandi artisti, tra i quali Andy Warhol, Mimmo Palladino, Michelangelo Pistoletto, Mario Merz e tanti altri. Terrae Motus alla Reggia di Caserta

Napoli Teatro Festival: tanti spettacoli gratis online

Tanti spettacoli del Napoli Teatro Festival disponibili gratis online. Con la chiusura di teatri e cinema, il Napoli Teatro Festival continua ad essere vicino a tutti i cittadini offrendo gratuitamente la possibilità di vedere, e rivedere, alcuni tra i migliori titoli andati in scena quest’estate. E infatti ci sono tanti titoli disponibili sulla piattaforma on demand con un semplice click, sulla piattaforma della Mediateca dello Spettacolo di Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania. I titoli del Napoli Teatro Festival

il Festival del Cinema di CastelVolturno si tiene online

Un festival dal profilo internazionale il Festival del Cinema di Castel Volturno che si terrà quest’anno online dagli inizi di novembre fino al 5 dicembre 2020. Dopo il successo dello scorso anno, con la partecipazione di oltre 3000 pellicole provenienti da ogni parte del mondo, il Festival propone anche quest’anno un’edizione di qualità con tante proiezioni, dibattiti, workshop e dirette online e con la partecipazione di molti ospiti tra cui Francesco Di Leva, Francesco Lettieri, Francesco Prisco, Guido Lombardi, Maurizio Braucci e Gaetano Di Vaio. il Festival del Cinema di Castel Volturno

Albero di Natale galleggiante sul lago Miseno a Bacoli

Ci sarà anche quest’anno il suggestivo albero di Natale in mezzo al lago di Miseno e sarà a cura di volontari ed imprenditori della zona come simbolo di speranza. Il Comune devolverà invece la cifra destinata all’albero per aiutare le persone in difficoltà Albero di Natale galleggiante

Al MANN la mostra “19.34 Quaranta anni dopo” per non dimenticare il sisma del 1980

Sarà disponibile sui canali social del Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e sul sito di Marechiarofilm l’anteprima digitale della mostra fotografica di Antonietta De Lillo dal titolo “19.34/ Quaranta anni dopo/La storia in presa diretta” che ricorda l’anniversario del terremoto del 23 novembre 1980. La mostra sarà poi presentata al Mann appena possibile. Al MANN la mostra “19.34 Quaranta anni dopo”

Ri-belle sconvenienze, ribellioni e altre faccende: video del Madre contro la violenza sulle donne

Due video performance originali realizzate per il progetto D-Madre con donne 25 napoletane protagoniste di una produzione inedita dedicata all’artista Pippa Bacca. In origine doveva essere una nuova produzione teatrale, ripensata e rielaborata poi in versione performativa digitale per la recente emergenza. video del Madre contro la violenza sulle donne

Premio Napoli 2020: online gli incontri con gli autori

Il prestigioso premio Napoli quest’anno proporrà online gli incontri con gli autori finalisti al Premio e tutti potranno parteciparvi liberamente. Disponibili anche i videoincontri già tenuti. Premio Napoli 2020 incontri con gli autori

Cinema, Città e Architettura al Suor Orsola Benincasa: film online per scoprire il volto delle città

Una rassegna cinematografica sui linguaggi delle città con film come Napoli velata di F. Ozpetek, Dogman di M. Garrone, Vientos del pueblo di U. Gregoretti che ci permetteranno di scoprire le città attraverso i segni e i significati che ci manifestano Cinema, Città e Architettura al Suor Orsola Benincasa

Lo stadio San Paolo di Napoli sarà intitolato a Maradona

E’ molto probabile che tra un mese lo stadio San Paolo di Napoli potrebbe essere intitolato a Diego Armando Maradona. La notizia arriva dal Comune di Napoli, che è proprietario dell’impianto, e che ha avviato l’iter burocratico, in accordo anche con la Società Calcio Napoli che lo gestisce. Lo stadio San Paolo di Napoli sarà intitolato a Maradona

Trovati nel Parco Archeologico di Pompei due corpi morti nell’eruzione del 79 d.C.

Straordinaria scoperta a Pompei: ritrovati due corpi ricostruiti perfettamente di persone morte nell’eruzione del 79 d.C. un uomo e il suo giovane schiavo. E dopo più di 150 anni dal primo impiego è stata di nuovo applicata la tecnica dei calchi di gesso che ha restituito, nella sua drammaticità, i corpi di questi due uomini morti a Pompei secoli fa. Trovati nel Parco Archeologico di Pompei due corpi

Nella Reggia di Caserta il restauro dei letti dei Re Francesco II di Borbone e Gioacchino Murat

Si vedono anche sui social gli interventi di manutenzione e restauro negli Appartamenti storici della Reggia di Caserta. E ora si sta provvedendo anche al restauro dei letti di due sovrani che hanno regnato da Caserta, Gioacchino Murat e Francesco II di Borbone il restauro dei letti dei Re

Mostra fotografica e sonora della Canzone Napoletana: online da Napulitanata

E’ stata inaugurata dall’associazione Napulitanata la nuova Mostra fotografica e sonora della Canzone Napoletana. Una mostra che, in origine, è stata realizzata per essere visitata dal vivo apprezzando così anche le belle canzoni classiche proposte dall’Associazione Napulitanata. In attesa di poterla visitare dal vivo la mostra viene proposta online Mostra fotografica e sonora della Canzone Napoletana

La cultura non si ferma a Napoli: in streaming le presentazioni dei nuovi libri di Rogiosi

Ben nove appuntamenti con gli autori verranno proposti in streaming dalla Casa Editrice Rogiosi di Napoli per presentare le ultime proposte di scrittori “in presenza” streaming sulla pagina Facebook della casa editrice partenopea. Prossimi appuntamenti: 27 novembre – “Primo Scoop” di Leandro Del Gaudio 1 dicembre – “Masaniello in coma” di Gaetano Ferrara. in streaming le presentazioni dei nuovi libri di Rogiosi

Riparte sul web il Teatro di Villa di Donato a Napoli

Pillole di Teatro sul web, attraverso la Pagina Facebook o il sito web, per Villa di Donato con una serie di clip che daranno al pubblico un assaggio degli spettacoli in cartellone per l’attuale stagione teatrale. Quel tanto che basta per scoprire il senso e la bellezza dello spettacolo ma realizzato in modo da gustare a pieno l’evento non appena sarà possibile Riparte sul web il Teatro di Villa di Donato

Il Delivery in città: ordinate a casa un buon panino o un’ottima pizza

L’antica Pizzeria da Michele attiva il Delivery a Napoli e apre la seconda sede in Arabia Saudita.

Seconda sede in Arabia Saudita per l’antica pizzeria da Michele che apre proprio nella capitale Riyad arrivando così a ben 19 sedi in tutto il mondo dove si potrà gustare la buona pizza della tradizione napoletana. E a Napoli, nell’unica e storica sede vicino a Forcella funziona il Delivery cun Uber Eat: come ordinare Attiva il Delivery L’antica Pizzeria da Michele

Piatti gourmet della chef stellata Rosanna Marziale da ordinare a casa con il delivery

Tempi particolari ma in cui è anche possibile non rinunciare alle tante prelibatezze che la cucina della Campania ci offre. E infatti c’è una proposta da una chef stellata, Rosanna Marziale che ci consente, grazie al delivery di non rinunciare a tante bontà. Piatti gourmet di Rosanna Marziale a casa con il delivery

Puok Burger Store: i grandi panini di Puok consegnati a domicilio

Periodo particolare che ci induce alla prudenza ma anche a casa nostra, grazie al delivery, possiamo continuare a gustare le tante bontà che i migliori locali di Napoli. Stavolta parliamo dei mitici panini del food blogger napoletano Puok e Med, nome di “battaglia” di Egidio Cerrone che ha aperto al Vomero in via Cilea e nel centro di Napoli in via Spaccanapoli, due locali, ottime paninoteche da asporto. I grandi panini di Puok a domicilio

Oca Nera Burger Station: i panini dell’Irish Pub consegnati a domicilio

In questo periodo particolare grazie al delivery possiamo continuare a gustare le tante bontà che i migliori locali ci hanno sempre offerto. In attesa di poterli di nuovo frequentare ordiniamo a casa all’Oca Nera Burger Station che è il punto vendita take away al Vomero del famosissimo pub Oca Nera Irish Pub. Sono disponibili i classici panini e patatine dello storico Pub di Via Bernini ma anche crostoni, fritture e birre. Oca Nera Burger Station

Federico Guardascione ha aperto una nuova pizzeria nel cuore del Vomero

Al Vomero Federico Guardascione raddoppia con la sua nuova pizzeria e con tutte le sue bontà che già si trovano a Monte di Procida. Nel cuore di via Cilea con 100/150 posti le pizze speciali di Federico Guardascione. Nuova pizzeria al Vomero

Il Gambrinus chiude ma attiva lo Shop on line

Lo storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli, uno fra i primi dieci Caffè d’Italia, aperto nel 1860 quando a Napoli regnavano ancora i Borbone, ha preso la decisione di restare chiuso fino a quando non sarà possibile la ripresa di una piena attività. Ma il Gambrinus non si ferma e propone le tante sue prelibatezze e i dolci della tradizione attraverso lo shop online. Il Gambrinus attiva lo Shop on line

Le date dei mercatini agro-alimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli

Ogni sabato e domenica, e talvolta il mercoledì, in varie piazze della città troveremo gli stand gialli di Coldiretti con tanti ottimi prodotti alimentari. Sono i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli propongono tanti ottimi prodotti a Km 0 venduti direttamente dai produttori I mercatini agro-alimentari di Coldiretti Campagna Amica

‘Ntretella: pizzeria, locanda e take away nel Ventre dei Quartieri Spagnoli

Nel Cuore dei Quartieri Spagnoli a pochi passi da via Toledo e via Chiaia una pizzeria davvero speciale. Quando si entra è come andare indietro nel tempo. La pizza nata come cibo del popolo qui mantiene le sue origini, ma anche la vicina locanda ha i sapori di una volta. Il segreto? Tutti prodotti a Km 0 delle sue terre a Sant’Agata dei Goti. ‘Ntretella: nel Ventre dei Quartieri Spagnoli

Hamburgeria Braceria Renella: dal 1985 la tradizione e passione della carne

La carne è gioia e delizia dei palati. I MACELLAI RENELLA dal 1985 si tramandano la grande passionee e sono un punto di riferimento non solo nel loro comune. Hamburgeria Braceria Renella

Carbona’, la prima Osteria Romana in Campania

Un locale interamente dedicato alla tradizione culinaria capitolina apre vicino Napoli dove troveremo il meglio della cucina romana e italiana nel mondo come una bella carbonara A cena solo asporto e consegne a domicilio. Apre Carbona

Che Macello Tekewè! L’Hamburgeria da non perdere

Questa estate Che Macello ha festeggiato il suo compleanno: quattro anni di panini “a mestiere” e non solo! Per l’occasione è stato scartato un gran bel regalo. A Giugno 2019, a pochi metri da Che Macello, ha inaugurato Che Macello Tekewè! Che Macello Tekewè a Frattamaggiore

Vincenzo Capuano: la Pizza Contemporanea al Vomero e a Pozzuoli

La Pizza contemporanea al Vomero e Pozzuoli: Vincenzo Capuano! Classe 1989, Scampia, pizzaiolo di 3° generazione! Nelle vene di Vincenzo Capuano scorre pomodoro e passione. Ha vissuto a New York per un anno, ha aperto più di 50 pizzerie in giro per il mondo.e tanto altro e ora al Vomero. Vincenzo Capuano: la Pizza Contemporanea

La Braceria a Marano: dal 1997 panini spaziali

A Marano di Napoli c’è un pub dove il sabato sera (e non solo) fai la fila per entrare…. Oggi la presenza social è importante, ma La Braceria zitta, zitta, e senza clamori dal 1997 è il luogo dove sai cosa mangi, non hai brutte sorprese, insomma sei come a casa. La Braceria a Marano

Dixie al Vomero: la cucina dell’America del Sud in terra Partenopea

Da DIXIE al Vomero troviamo la cucina dell’America del Sud la in terra Partenopea!Li si può vivere un’esperienza degli Stati del sud America, quei territori dove il caldo, la terra, forgiano lo spirito. Poi trovare l’America al Vomero, non è mica male! Dixie al Vomero: la cucina dell’America del Sud

Iacolà Burger: Smoked Burger e Fire Burger arrivano a Napoli

Da Bacoli, Iacolà apre anche a Napoli con i suoi panini panini affumicati ed il Fire Burger. A dicembre Iacolà arriva in città precisamente al Vomero in via Belvedere 214 con i suoi famosi panini tra cui lo SMOKED BURGER e il FIRE BURGE In questo periodo aperto solo venerdi e sabato . Iacolà Burger apre al Vomero

Pizza 36: a Marano la pizza gourmet a ruota di carro di 36 cm

Una mega pizza dove i prodotti della tradizione si incontrano in ben 36 cm di diametro di pizza. Pizza 36 a Marano, aperto da poche settimane che fa ottime pizze di diametro di 36 cm.Tante ottime pizze da 36 cm piene di deliziose bontà. Pizza 36 a Marano

Pizzeria 1906 Imperatore la Pizza di via Duomo

“1906 Imperatore” in via Duomo e la tradizione della pizza Napoletana da tante generazioni con la frittatina, il panzarotto, il panino napoletano e naturalmente le ottime pizze da 4 generazioni della leggenda Imperatore. Pizzeria 1906 Imperatore a via Duomo

Apre a Napoli Pescaria: lo street food per gustare panini di pesce e crudi

Nei primi mesi del 2021 Pescaria, la famosa catena di panini di pesce aprirà anche a Napoli, in un luogo simbolo della città, il settimo negozio in Italia. Ci sarà anche la possibilità di asporto e consegna a domicilio dei panini Apre a Napoli Pescaria

Gli “speciali “ di Napoli da Vivere da non perdere per conoscere il meglio di Napoli

Le cose da conoscere sulla metro dell’arte di Napoli

La metro 1 di Napoli è celebrata in tutto il mondo per la sua bellezza, Entro marzo aprirà la nuova stazione Duomo che sarà bellissima e per quella data dovrebbero entrare anche in esercizio i primi due nuovi treni che sono già arrivati e sono in collaudo notturno. Ma ci sono tante cose da conoscere su questa straordinaria metro che ci sta facendo conoscere anche la grande storia di Napoli.

Le straordinarie ville vesuviane del “Miglio d’oro”

Contemporaneamente alla costruzione della Reggia a Portici, voluta nel 1738 dal Re Carlo di Borbone, i nobili della corte iniziarono a costruire nelle vicinanze della reggia le loro sfarzose residenze estive, ville bellissime sul mare o verso le rigogliose foreste che si trovavano ai piedi del Vesuvio. Oggi rimangono ben 122 immobili monumentali, compresi tra Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco che compongono il cosiddetto “Miglio d’oro”

Viaggio alla scoperta della Street Art a Napoli

Tante belle opere d’arte a Napoli sui muri dei palazzi del centro e nelle periferie di Napoli tanti bei Murales che colorano la città. Ma i dipinti della Street Art a Napoli si trovano anche nelle tante stazioni ferroviarie dell’EAV e nei complessi universitari della Università Federico II di Napoli e in altri luoghi impensabili della città.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata