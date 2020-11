Meet Me Tonight 2020: la Notte dei Ricercatori a Napoli

Due giorni di eventi online per la Notte dei Ricercatori 2020 con collegamenti con oltre 50 enti, tra Università e Istituti di ricerca in tutta Italia, che proporranno tanti interventi per favorire e promuovere il dialogo tra cittadini e ricercatori e per condividere la conoscenza.

Tante iniziative, e tutte online, tra il 27 e il 28 novembre 2020 per l’edizione 2020 di Meet Me Tonight 2020, la Notte dei Ricercatori, che ruoterà intorno al concetto di futuro.

Oltre 50 enti, tra cui tante Università e Istituti di ricerca da tutta Italia, proporranno online circa 100 eventi per la grande manifestazione promossa dalla Commissione Europea per favorire e promuovere il dialogo tra cittadini e ricercatori e per condividere la conoscenza.

Ed anche in Campania ci saranno tanti Enti e Università che parteciperanno con propri interventi e che avranno come referenti di programma l’Università Federico II di Napoli e l’Università della Campania “Vanvitelli” di Caserta.

Un ricco programma di interventi disponibili

In questi due giorni ci saranno interventi e videoproiezioni, immagini da microscopi e dallo spazio, conferenze internazionali, talking live con i ricercatori, spettacoli a tema scientifico e tanto altro per favorire e migliorare la diffusione delle conoscenze del nostro territorio verso i cittadini e verso tutti coloro che vogliano aggiornarsi su quanto succede nell’affascinante mondo della ricerca.

Una edizione particolare questa, che avrà il digitale come protagonista, e in cui ci saranno attività rivolte anche ai più piccoli con letture e laboratori dedicati, seminari di approfondimento e tanto altro.

Di seguito il vasto programma degli interventi cui si potrà partecipare. Vi segnaliamo in particolar modo quelli proposti sia da Napoli che da Caserta ma negli stessi link è possibile trovare i collegamenti con altri centri e Università italiane e seguire anche le loro proposte.

