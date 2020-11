Albero di Natale galleggiante sul lago Miseno a Bacoli

Ci sarà anche quest’anno il suggestivo albero di Natale in mezzo al lago di Miseno e sarà a cura di volontari ed imprenditori della zona come simbolo di speranza. Il Comune devolverà invece la cifra destinata all’albero per aiutare le persone in difficoltà

In questo anno difficile un simbolo di speranza ci viene da Bacoli, la splendida cittadina flegrea alle porte di Napoli, dove anche quest’anno sarà allestito, ma non dal Comune, l’albero di Natale sulle acque del lago Miseno.

Nell’antico porto militare dei romani un gruppo di volontari ed imprenditori del territorio si sono offerti di illuminare l’oramai tradizionale albero natalizio che sarà sistemato nel centro del lago di Miseno e di notte creerà incredibili suggestioni sulle acque del lago.

“Una luce di speranza, di solidarietà, di bellezza, che brillerà in questi tempi così bui” è la definizione del Sindaco di Bacoli che ha ringraziato i volontari e gli imprenditori della zona per l’iniziativa annunciando che le risorse del Comune, che in genere erano riservate all’evento, saranno spese per le famiglie in difficoltà.

L’albero sarà sistemato anche quest’anno sul lago di Miseno, al centro dell’antico porto militare romano, in un territorio stupendo e ricco di tesori e di bellezze naturali che non finisce mai di stupirci per quello che conserva. Infatti solo poche settimane fa è stata scoperta una villa romana proprio nel centro della cittadina.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata