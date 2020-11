Riparte sul web il Teatro di Villa di Donato a Napoli

Pillole di Teatro sul web, attraverso la Pagina Facebook o il sito web, per Villa di Donato con una serie di clip che daranno al pubblico un assaggio degli spettacoli in cartellone per l’attuale stagione teatrale. Quel tanto che basta per scoprire il senso e la bellezza dello spettacolo ma realizzato in modo da gustare a pieno l’evento non appena sarà possibile

Anche Villa di Donato a Napoli, la splendida villa settecentesca di Sant’Eframo Vecchio, aveva programmato una bella e interessante rassegna di teatro e musica dal vivo per questo periodo. Eventi che la padrona di casa Patrizia de Mennato e il suo Team, con il bravo musicista Brunello Canessa avevano organizzato, in sicurezza, per la stagione 2020/2021.

Purtroppo, al momento è tutto fermo e, in attesa di tempi migliori, anche a Villa di Donato, come in tutta Napoli, la cultura non si ferma.

Ed ecco un nuovo calendario per ripartire reinventando e riorganizzando nuove proposte culturali cui hanno risposto gli artisti che, in questi anni, hanno contribuito a rendere speciali le iniziative ospitate dalla dimora settecentesca.

E si inizia da subito con delle pillole di Teatro attraverso la Pagina Facebook o il sito web di Villa di Donato. Al momento il primo contatto sarà disponibile liberamente per tutti a partire da sabato 14 novembre 2020 dalle ore 19, quando ci saranno una serie di clip che daranno al pubblico un assaggio degli spettacoli in cartellone per l’attuale stagione teatrale.

Giusto un assaggio per scoprire il senso dello spettacolo realizzato in modo da gustare a pieno l’evento non appena sarà possibile. E sabato 14 si partirà da Fiorenzo Madonna che ci regalerà alcuni passaggi di “Notti Bianche”, lo spettacolo portato in scena con Gianmarco Libeccio inserito nella rassegna “Chi è di Scena?”, in calendario a maggio 2021.

Le Notti Bianche è di Fëdor Michajlovič Dostoevskij e sarà presentato con l’adattamento di Fiorenzo Madonna e le musiche originali Gian Marco Libeccio. In scena con Gian Marco Libeccio e Fiorenzo Madonna.

