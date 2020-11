Futuro Remoto: il grande festival della Scienza con laboratori, incontri e spettacoli online

© Napoli da Vivere

Edizione speciale di Futuro Remoto, il grande festival della scienza, che permetterà di partecipare a tutti gli eventi liberamente su prenotazione. Argomenti interessanti da approfondire online tra mostre, laboratori e dimostrazioni, eventi, incontri e spettacoli attraverso tanti format innovativi e con il coinvolgimento di tantissimi di ricercatori.

Si terrà online dal 20 al 29 novembre 2020 e sarà gratuita la XXXIV edizione di Futuro Remoto dal titolo “Pianeta – Tra cambiamenti epocali e sfide globali”.

Un’edizione particolare, visto il periodo che stiamo vivendo, che si terrà da remoto e proporrà un viaggio attraverso le metamorfosi del nostro Pianeta dovute al cambiamento climatico e ai grandi eventi di dimensione “planetaria”, come l’attuale emergenza sanitaria.

Ma Futuro Remoto 2020 guarda in avanti, facendo tesoro di un insegnamento che arriva proprio dagli eventi di questi giorni: il ruolo imprescindibile della ricerca scientifica e tecnologica per il nostro benessere e quello del pianeta, e in particolare nel settore biomedicale e delle scienze informatiche.

Grandi temi alla portata di tutti con mostre, laboratori e incontri

E forse l’edizione online ci permetterà di affrontare e approfondire con più calma i temi proposti e i vari eventi. Ognuno infatti potrà consultare il programma e scegliere liberamente gli eventi a cui vorrà partecipare, tramite prenotazione. E sono veramente tanti tra mostre, laboratori e dimostrazioni, eventi, incontri e spettacoli attraverso tanti format innovativi e con il coinvolgimento di migliaia di ricercatori.

La partecipazione a tutti gli eventi online è gratuita previo prenotazione obbligatoria. La registrazione dovrà avvenire dopo aver scelto sul programma degli eventi, che troverete di seguito, il titolo e il codice alfa numerico nella descrizione (Es. A001). A questo punto si potrà effettuare la registrazione all’evento, fornendo i dati richiesti, e attendere la conferma della prenotazione per ricevere, nella propria casella e-mail, il messaggio contenente il link dell’evento.

