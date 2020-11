Festival del Cinema di Castel Volturno 2020: proiezioni gratuite online

La terza edizione del Festival del Cinema di Castel Volturno ritorna online fino a dicembre per promuovere il territorio con un evento di carattere internazionale che faccia riscoprire la zona di Castel Volturno.

Un festival dal profilo internazionale il Festival del Cinema di Castel Volturno che si terrà quest’anno online dagli inizi di novembre fino al 5 dicembre 2020.

Dopo il successo dello scorso anno, con la partecipazione di oltre 3000 pellicole provenienti da ogni parte del mondo, il Festival propone anche quest’anno un’edizione di qualità con tante proiezioni, dibattiti, workshop e dirette online e con la partecipazione di molti ospiti tra cui Francesco Di Leva, Francesco Lettieri, Francesco Prisco, Guido Lombardi, Maurizio Braucci e Gaetano Di Vaio.

La terza edizione del Festival, sempre diretta da Daniela Cenciotti, sarà interamente online e presenterà per più di un mese proiezioni, dirette e dibattiti con ospiti del mondo del cinema.

Quest’anno in concorso ventitré i cortometraggi provenienti da tutto il mondo e quattro lungometraggi selezionati tra i tremila film pervenuti alla direzione artistica con titoli da Russia, Italia, Venezuela e Iran. Da non perdere Venerdì 6 novembre alle ore 20:30 il primo lungometraggio in concorso “Boarding Pass” di Mahdi Rahman (Iran). Gli incontri e i film saranno visibili sul sito ufficiale e sulla pagina fb

Festival del Cinema di Castel Volturno – programma della settimana

Lunedì 2 novembre – dalle 16:00 alle 18:00 – PRIMO INCONTRO CON LA GIURIA YOUNG

– dalle 16:00 alle 18:00 – PRIMO INCONTRO CON LA GIURIA YOUNG Mercoledì 4 novembre – alle ore 18:00 – LA DIRETTA DEL FESTIVAL – con il direttore artistico Daniela Cenciotti – Per il primo appuntamento si parlerà della terza edizione Festival, della sua rimodulazione in base al periodo che stiamo vivendo e le sue attività. Ospiti Romano Montesarchio, coordinatore dei workshop e Peppe Colella, Presi- dente del Coordinamento Festival del Cinema della Campania.

– alle ore 18:00 – LA DIRETTA DEL FESTIVAL – con il direttore artistico Daniela Cenciotti – Per il primo appuntamento si parlerà della terza edizione Festival, della sua rimodulazione in base al periodo che stiamo vivendo e le sue attività. Ospiti Romano Montesarchio, coordinatore dei workshop e Peppe Colella, Presi- dente del Coordinamento Festival del Cinema della Campania. Venerdì 6 novembre – alle ore 20:30 – Lungometraggi in concorso – BOARDING PASS di Mahdi Rahman IRAN – La storia di due portatori di ovuli di droga, tra la paura di essere scoperti e quella di morire. Visibile sul sito del Festival con possibilità di votare per l’assegnazione del Premio per il Pubblico.

Festival del Cinema di Castel Volturno – I Workshop

da martedì 3 a sabato 7 novembre dalle 10:00 alle 13:00 – WORKSHOP SUI MESTIERI DEL CINEMA dedicato al tema IMPARIAMO A GUARDARE UN FILM – Si terranno sulla piattaforma della scuola superiore ISIS di Castel Volturno. Il workshop, in cui i ragazzi avranno l’opportunità di approfondire con professionisti del settore i vari generi cinematografici, è diretto dal regista e documentarista Romano Montesarchio.

Martedì 3 novembre – VIDEOCLIP, BACKSTAGE, CORTOMETRAGGI – ospiti: Diego Del Pozzo, Francesco Lettieri, Edgardo Pistone, Antimo Campanile

– VIDEOCLIP, BACKSTAGE, CORTOMETRAGGI – ospiti: Diego Del Pozzo, Francesco Lettieri, Edgardo Pistone, Antimo Campanile Mercoledì 4 novembre – DOCUMENTARIO – ospiti: Ilaria Urbani, Carlo Luglio, Francesco Morra, Romano Montesarchio,

– DOCUMENTARIO – ospiti: Ilaria Urbani, Carlo Luglio, Francesco Morra, Romano Montesarchio, Giovedì 5 novembre – FILM D’AUTORE – ospiti: Maurizio Braucci, Giudo Lombardi, Francesca Amitrano,

FILM D’AUTORE – ospiti: Maurizio Braucci, Giudo Lombardi, Francesca Amitrano, Venerdì 6 novembre – COMMEDIA – ospiti: Luciana De Falco, Ciro Villano, Francesco Prisco

COMMEDIA – ospiti: Luciana De Falco, Ciro Villano, Francesco Prisco Sabato 7 novembre – PRODUZIONE – ospiti: Gaetano Di Vaio, Francesco Di Leva, Enrico Iannaccone, Lello Savonardo,

Gli incontri e i film saranno visibili sul sito ufficiale e sulla pagina facebook

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata