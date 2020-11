Mostra fotografica e sonora della Canzone Napoletana in streaming

Una bella mostra fotografica e sonora della Canzone Napoletana con tantissimi scatti realizzati a Napoli all’inizio del ‘900 e accompagnata da brevi brani di 18 canzoni classiche napoletane. Una mostra ideata per essere vista dal vivo me che è stata trasformata in una mostra online

E’ stata inaugurata Sabato 14 novembre con una diretta sulla pagina Facebook dell’associazione Napulitanata la nuova Mostra fotografica e sonora della Canzone Napoletana.

Una mostra che, in origine, era stata realizzata per essere visitata dal vivo apprezzando così anche le belle canzoni classiche proposte dall’Associazione Napulitanata che si trova proprio di fronte al Museo Nazionale di Napoli il MANN.

Ma i tempi attuali non hanno permesso l’apertura in presenza della mostra ed i ragazzi dell’Associazione hanno trasformato in mostra online che potrà essere visitata da tutti nei giorni successivi anche via via Skype e WhatsApp.

La Mostra fotografica e sonora della Canzone Napoletana Online

La Mostra fotografica e sonora della Canzone Napoletana si compone di 40 scatti realizzati a Napoli all’inizio del ‘900 ed è accompagnata da brevi brani di 18 canzoni classiche napoletane.

Quando si potranno fare visite in presenza sarà possibile ascoltare i brani inquadrando i QR code abbinati alle foto. Con le visite in remoto si potranno ascoltare su richiesta durante la videochiamata.

Una bella iniziativa di resilienza culturale che verrà proposta presso la sala concerto di piazza Museo con visite guidate via smartphone e via pc. Per “visitare” la mostra si dovrà inviare una mail a mostra@napulitanata.com e prenotarsi, lasciando i propri riferimenti telefonici.

Si potranno fare visite individuali o collettive: per le individuali si concorderà un orario e un giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, in cui il visitatore verrà chiamato tramite Skype e compirà il percorso espositivo con la telecamera dello smartphone o del pc. Per le visite collettive con più visitatori collegati contemporaneamente, verrà utilizzato l’applicativo Teams.

Napulitanata: nella Galleria Principe di Napoli le celebri e famose melodie napoletane

L’Associazione Napulitanata propone un bel viaggio tra le più famose melodie napoletane, eseguite dal vivo da bravi musicisti in spettacoli che si svolgono nel Porticato della Galleria Principe di Napoli. Dalla Tarantella a ‘O sole mio tutte celebri e famose melodie napoletane, famose in tutto il mondo, che vengono proposte in un contesto autenticamente napoletano con tanti musicisti, cantanti, attori, ballerini che saranno in sala con voci e strumenti senza microfoni né artifici tecnici. Uno spettacolo da vedere assolutamente quando sarà possibile riprendere i concerti.

Per informazioni e prenotazioni: 348 9983871 – mostra@napulitanata.com