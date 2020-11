Teatro di San Carlo: otto grandi spettacoli in streaming per il mese di dicembre

Anche per il prossimo mese di dicembre il Teatro di San Carlo di Napoli propone un importante programma di spettacoli in streaming, tra concerti, balletti e eventi lirici. Ma per questo mese ci sarà una novità: gli spettacoli si potranno vedere con un piccolo pagamento. In programma anche il Concerto di Natale diretto da Juraj Valčuha che sarà trasmesso dalla Rai

Un programma importante viene proposto per il mese di dicembre 2020 dal Teatro di San Carlo di Napoli, anche per questo mese in streaming, dopo il successo degli spettacoli mandati in onda dal vivo nelle ultime settimane.

E anche stavolta sarà un programma importante quello del San Carlo che proporrà nomi famosi della lirica internazionale, grandi orchestre e balletti con Elina Garanča, Jonas Kaufmann, Maria Agresta, Nadine Sierra, Ildar Abdrazakov, Pretty Yende, Xabier Anduaga, con sul podio i direttori Juraj Valčuha e Giacomo Sagripanti

In attesa della riapertura gli spettacoli saranno trasmessi online mentre sono eseguiti dal vivo in sala dagli artisti nel pieno rispetto delle normative di sicurezza. Infatti l’Orchestra sarà in platea, gli artisti del Coro nei palchi e sul palcoscenico le grandi voci soliste o gli artisti del Ballo.

A dicembre gli spettacoli si potranno vedere con un piccolo pagamento di un euro

Otto eccezionali spettacoli a dicembre in streaming che saranno visibili nel corso di tutto il mese di dicembre attraverso i canali social del Teatro.

Per il mese di dicembre 2020, dopo mesi di programmazione on line gratuita, ci sarà una piccola novità: il Teatro di San Carlo ha deciso di prevedere per la programmazione di dicembre un contributo simbolico di un euro.

Tutti i contenuti inediti saranno disponibili, attraverso i canali social del Teatro, per 7 giorni e al costo di 1 euro e, successivamente, saranno fruibili on demand al costo di 2,49 euro o 4,49 euro secondo lo spettacolo prescelto. Un picco contributo per vedere dei grandi spettacoli.

La programmazione online di dicembre del Teatro San Carlo di Napoli

Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni in forma di concerto – l’opera sarà registrata martedì 1 dicembre e sarà trasmessa in prima visione venerdì 4 dicembre sulla pagina Facebook del Teatro – Sul podio dirige Juraj Valčuha l’Orchestra, Coro del Teatro di San Carlo e un cast vocale che annovera due delle più grandi voci del nostro tempo: Elina Garanča (Santuzza) e Jonas Kaufmann (Turiddu).

Tutti gli spettacoli saranno in streaming a dicembre 2020 e la Cavalleria Rusticana sarà trasmessa in prima visione venerdì 4 dicembre

Maggiori informazioni Teatro di San Carlo di Napoli

