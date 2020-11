Gli Incontri di Archeologia del Museo MANN continuano online

Non si ferma la cultura anche con la chiusura dei Musei fino al 3 dicembre. Il MANN di Napoli continua online le sue attività e il contatto con il pubblico anche con la rassegna “incontri di Archeologia” che continuerà a proporre gratuitamente, ma online, con interessanti appuntamenti

Mann at work anche nel periodo di chiusura al pubblico, previsto fino al 3 dicembre 2020 per tutti i musei e i luoghi di cultura, con appuntamenti online sui canali digitali del Museo sempre con lo stesso impegno e passione.

E si continua anche con i previsti incontri di Archeologia, gli appuntamenti per la ventiseiesima edizione della rassegna che ci propone incontri gratuiti nelle splendide sale del Museo Nazionale di Napoli per scoprire il patrimonio del passato.

In questo mese di chiusura, su Facebook e Youtube, verranno proposti i due Incontri di Archeologia, già inseriti nell’annunciata programmazione 2020 ed in particolare:

giovedì 12 – Un tavolo in mosaico: restauro al MANN di Antonio Scognamiglio che racconterà tecniche e saperi del restauro

giovedì 26 – Cuma: le origini alla luce delle recenti ricerche archeologiche di Matteo D’Acunto che parlerà delle origini di Cuma.

Al MANN si continua online

E con il Mann, sempre su Facebook ed Instagram, gli appassionati troveranno di continuo e contenuti scientifici e divulgativi dedicati alle collezioni permanenti del grande museo, dalla mostra sugli Etruschi e ad altri allestimenti come alcuni scatti dell’esposizione “Kene/Spazio” la bella mostra fotografica che racconta il progetto educativo realizzato per le comunità del Mali.

Al MANN comunque si lavorerà anche alle attività da realizzare con la riapertura ed in particolare alla nuova mostra “19.34 – Quaranta anni dopo/La storia in presa diretta”, per celebrare il quarantennale del terremoto del 1980, una esposizione che svelerà parte dell’archivio fotografico inedito, realizzato dalla regista Antonietta De Lillo agli esordi di carriera come fotoreporter.

