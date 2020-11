La cultura non si ferma a Napoli: in streaming le presentazioni dei nuovi libri di Rogiosi

Ben nove appuntamenti con gli autori verranno proposti in streaming dalla Casa Editrice Rogiosi di Napoli per presentare le ultime proposte di scrittori “in presenza” streaming sulla pagina Facebook della casa editrice partenopea.

Dal 17 novembre al 18 dicembre 2020, alle ore 19, ci saranno ben nove appuntamenti in streaming sulla pagina Facebook della Casa editrice Napoletana Rogiosi, cui tutti potranno partecipare liberamente.

Nove incontri per presentare le ultime novità letterarie che si sarebbero dovuti tenere in “presenza” assieme agli autori per avere un contatto diretto con il pubblico.

Ma a Napoli la cultura non si ferma e pertanto gli scrittori incontreranno il pubblico in diretta streaming per presentare i loro lavori. Di seguito le date degli appuntamenti che si terranno alle ore 19 del giorno indicato sulla pagina Facebook della casa editrice Rogiosi Editore.

Il programma degli incontri

17 novembre – “Afonia diurna – esercizi letterari” di Alessandra Callegari – E se la resistenza di un individuo all’esperienza del mondo fosse ancora la voce poetica? Ventisette componimenti segnano l’inizio e la fine di un tempo di ricerca, una disordinata ricerca nella viva esistenza (dell’autrice, degli scrittori a lei cari) e nella solitudine della Parola. Acquista su Amazon

20 novembre – "Padre Pio, il vero miracolo" di Matteo Cosenza – Il lungo viaggio attraverso i miracoli di Padre Pio di un giornalista laico. Inaspettatamente inviato de Il Mattino a San Giovanni Rotondo per la veglia dei trent'anni dalla morte, Matteo Cosenza racconterà l'ascesa sugli altari del frate di Pietrelcina. Acquista su Amazon

23 novembre – "Dualitudine" di Marco Reginelli – Sullo sfondo di una Napoli periferica che guarda alla bellezza del golfo da una angolazione diversa, il romanzo prende avvio il 23 novembre del 1980, quando uno dei terremoti più violenti del secolo cambierà i connotati non solo della città ma anche delle esistenze in essa annidate. Acquista su Amazon

24 novembre – "Un medico fuori frontiera" di Gennaro d'Amato – Nei suoi tanti viaggi, in gran parte effettuati in occasione di lezioni in varie Università o in Congressi, il professor Gennaro D'Amato ha sempre preso appunti su carta a 'futura memoria' dei paesi visitati e delle emozioni che i viaggi gli procuravano. Acquista su Amazon

27 novembre – "Primo Scoop" di Leandro Del Gaudio – Un informatore scientifico di Modena strangolato in un bed and breakfast a Mergellina, un medico napoletano in carriera, un primario di Bologna pronto ad assumere un'importante carica pubblica. E due giornalisti – lui napoletano, lei modenese – che si confrontano, si scontrano, competono e collaborano nella risoluzione del giallo napoletano. Acquista su Amazon

1 dicembre – "Masaniello in coma" di Gaetano Ferrara – Una doppia storia sospesa fra passato e futuro. Un professore universitario e storico dell'arte incontra Masaniello in una Napoli antica ma viva più che mai. La città partenopea, in preda alla famosa rivolta popolare, apre uno sguardo sull'importanza dell'individuo nella società, evidenziando quanto il problema del collettivo sia frutto del mistero dell'individualità umana e quindi anche del nostro presente. Acquista su Amazon

4 dicembre – "Arcobaleni" di Giuliana Marcarelli – Un inno ai colori. Un'analisi attenta, dettagliata e profonda sulle caratteristiche, sulle potenzialità e sugli usi di ogni colore. Giuliana Marcarelli racconta in questo libro l'importanza dei colori nella vita dell'uomo e lo fa in maniera sia tecnica che molto intima. Acquista su Amazon

16 dicembre – "007 Operazione Suono" di Michelangelo Iossa – Il suo nome è Bond. James Bond. In concomitanza con l'uscita dell'attesissimo film No Time To Die, venticinquesimo capitolo della saga cinematografica di James Bond, il volume 007 Operazione Suono del giornalista e scrittore Michelangelo Iossa racconta il mito-Bond in un viaggio nella storia delle colonne sonore e delle canzoni originali tratte dai film dedicati alla spia britannica nata dalla penna di Ian Fleming.

Il suo nome è Bond. James Bond. In concomitanza con l’uscita dell’attesissimo film No Time To Die, venticinquesimo capitolo della saga cinematografica di James Bond, il volume 007 Operazione Suono del giornalista e scrittore Michelangelo Iossa racconta il mito-Bond in un viaggio nella storia delle colonne sonore e delle canzoni originali tratte dai film dedicati alla spia britannica nata dalla penna di Ian Fleming. 18 dicembre – “31Artists Self-Portraits, living in Napoli” di Loredana Troise – Questo libro nasce dall’amore per la città di Napoli e per l’arte. Dalla volontà di interrogarsi sul presente del vivere a Napoli, a partire dal desiderio di relazioni e bellezza. Per questo sono fondamentali i racconti di chi ha scelto di abitare Napoli perché possa essere preservata, non solo per la sua straordinaria e naturale avvenenza ma in quanto tessuto poetico, vivo di relazioni, di risorse spirituali, di rimedi contro la perdita e il disconoscimento che cancella il desiderio.

