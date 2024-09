Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 26 al 29 settembre 2024

© Napoli da Vivere

Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, e tanto altro vicino Napoli e in tutta la Campania per il prossimo weekend. Napoli da Vivere vi propone alcuni tra i migliori eventi e cose da non perdere in Campania nel prossimo weekend

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 26 al 29 settembre 2024. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Di seguito troverete varie sezioni con gli eventi da non perdere poi i principali concerti e spettacoli, le visite guidate e i luoghi da conoscere, i grandi concerti e le mostre da vedere sempre vicino Napoli e in Campania

Eventi da non perdere vicino Napoli e in Campania nel Weekend dal 26 al 29 settembre 2024

Eventi da non perdere in questo weekend

Gli altri eventi nel Weekend dal 26 al 29 settembre 2024

Spettacoli e concerti nel weekend vicino Napoli e in Campania

Campania Teatro Festival 2024: la 17^ edizione tra Napoli e altre città della Campania

Si terrà dal 21 settembre a metà dicembre 2024 la diciassettesima edizione del Campania Teatro Festival 2024 che quest’anno propone 40 spettacoli, tra cui otto internazionali, per un totale di 116 repliche, inclusi concerti, laboratori e progetti speciali. Ticket da 5 a 10 euro. Campania Teatro Festival

“Medea ‘e ncoppa ‘e quartiere a Pietrarsa

A Pietrarsa una serata unica, tra tradizione e innovazione nel segno del teatro. Sabato 28 settembre una rappresentazione della tragedia “Medea”, reinterpretata in chiave contemporanea e ambientata nei quartieri di Napoli. Medea ‘e ncoppa ‘e quartiere

Pilates e Aperitivo: un’esperienza al tramonto a Pietrarsa

A Pietrarsa offre un’esperienza che unisce benessere, cultura e gusto in un solo evento. Mercoledì 25 settembre, alle ore 18:45, imperdibile appuntamento con AperiPilates. L’evento inizia con una lezione di Pilates al tramonto, condotta in una location mozzafiato: all’aperto, di fronte al mare. Pilates e Aperitivo

Settembre al Borgo a Casertavecchia con spettacoli ed eventi ad ingresso libero

Da martedì 24 a venerdì 27 settembre si terrà Settembre al Borgo, un bel festival che presenta tanti eventi gratuiti e di qualità con Enzo Avitabile. Settembre al Borgo

Binario Rosa: Serate di Teatro al Femminile nell’Anfiteatro del Museo di Pietrarsa

Fino al 28 settembre il Museo di Pietrarsa ospiterà, nel suo anfiteatro esterno, la 2^ ediz. di “Binario Rosa”, una rassegna teatrale unica dedicata alle donne. Prezzi 16 euro a spettacolo Binario Rosa a Pietrarsa

Sagre e feste nel weekend nella varie cittadine della Campania

Nel borgo di Montemarano, in Irpinia, la 40^ edizione del “Festival dell’Aglianico”

Si terrà dal 27 al 29 Settembre 2024 a Montemarano, in Irpinia, la 40^ edizione del “Festival dell’Aglianico” che propone tre grandi giornate per celebrare il vino e per riscoprire le tradizioni, l’enogastronomia, la musica e la storia di un bellissimo territorio. “Festival dell’Aglianico“

Il Sacco di Capua: rievocazione storica in costume d’epoca con spettacoli, visite guidate

Si terrà a Capua, nei giorni di sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre 2024, la 36esima edizione della rievocazione storica del Sacco di Capua. Un bell’evento in costume d’epoca, molto curato, che avrà luogo nell’area dei fossati di Largo Porta Napoli con spettacoli, visite guidate e tanto altro. Il Sacco di Capua

Il Baccalà Village: la grande festa del buon baccalà arriva a Caserta

Dal 26 al 29 Settembre 2024 si terrà una grande festa del buon baccalà: arriva infatti vicino Caserta la nuova edizione di Baccalà Village che si svolgerà nei grandi spazi del Polo Fieristico Caserta – A1 Expo Un grande Festival itinerante dedicato al baccalà, preparato e servito in tutte le sue molteplici declinazioni Il Baccalà Village

A Paestum il Festival delle Mongolfiere con voli sulla Valle dei Templi

Ritorna a Paestum dal 28 settembre 2024 al 6 ottobre 2024, il XIV Festival Internazionale delle Mongolfiere, un bell’appuntamento che permetterà di volare a bordo di coloratissime mongolfiere per godere di scenari straordinari sulla valle dei Templi. L’evento si terrà nel Parco delle Mongolfiere in Via Magna Grecia, adiacente all’area archeologica di Paestum. Festival delle Mongolfiere

Le sagre di Liberi: 15 sagre, una in ogni weekend

Ritorna anche per il 2024 la grande festa delle Sagre a Liberi in provincia di Caserta, una bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Per il 2024 ci saranno ben 15 sagre e tutte diverse tra giugno, luglio, agosto e settembre 2024per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna. Le Sagre di Liberi

Visite guidate ed Eventi da per conoscere la Campania nel weekend

Andar per Cantine: ad Ischia passeggiate tra le vigne e buona enogastronomia

Anche quest’anno dal 20 settembre al 6 ottobre 2024 la nuova edizione di “Andar per Cantine”, l’ appuntamento dell’autunno ischitano della Pro Loco Panza. Ci saranno tantissimi giorni di eventi con tante iniziative per scoprire e gustare le tante bontà dell’Isola Verde. Tanti eventi giornalieri con percorsi enogastronomici in tantissime aziende vinicole. Andar per Cantine

Visite guidate al Teatro Antico di Ercolano con il percorso sotterraneo a soli 5 euro

Ripartite le visite guidate al Teatro Antico di Ercolano, che si trova a oltre 20 metri di profondità. Ci saranno appuntamenti bisettimanale per gruppi di 10 persone, il mercoledì e il sabato, fino al 9 novembre con 6 turni di visita. Prezzo speciale 5€. Visite guidate Ercolano

Vesuvio sotto le stelle: passeggiate notturne lungo i sentieri del Vesuvio –

“Vesuvio sotto le stelle” è un percorso serale che si svolge da ben 11 anni che ci porterà alla scoperta delle bellezze del Parco Nazionale del Vesuvio, con passeggiate serali in cima al cratere.Per il 2024 l’evento si terrà nei weekend di settembre on partenza da Via Contrada Osservatorio ad Ercolano. Il percorso dure 3 ore. Vesuvio sotto le stelle

I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express a settembre 2024 alla scoperta della verde Irpinia

Anche nei fine settimana di settembre ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Irpinia Express

Funivia del Monte Faito: tante corse al giorno dal mare alla montagna in 8 minuti

Continuano le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. orari e i prezzi Funivia del Monte Faito

Destination Vesuvio: il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Novità in Campania per visitare il “Vesuvio”. Attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano. Fino a fine ottobre Destination Vesuvio

I prossimi grandi concerti da non perdere in Campania

Luciano Ligabue sarà in concerto a Napoli il giorno 7 ottobre 2024 nel Teatro di San Carlo portando in città il suo grande tour “Ligabue in Teatro – Dedicato a Noi”. Un tour eccezionale quello di Ligabue che passerà anche da Avellino dove ci sarà un’altra tappa del tour il giorno 18 ottobre 2024 al Teatro Gesualdo. Luciano Ligabue a Napoli ed Avellino

Laura Pausini in concerto al PalaSele di Eboli con il World Tour 2024: in vendita i biglietti

Laura Pasini sarà in concerto al PalaSele di Eboli il 13 novembre 2024 per una tappa di quello che sarà il suo decimo tour mondiale. Dopo il tutto esaurito nelle più importanti arene d’Europa e il sold out in Cile Laura Pausini ha annunciato le nuove date del suo World Tour 2024 e sarà a Eboli a novembre. Laura Pausini al PalaSele di Eboli

Imagine Dragons in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

Sarà in concerto a Napoli la straordinaria band di Las Vegas, gli Imagine Dragons che suoneranno dal vivo nella nostra città il 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. E saranno solo due le date per il tour 2025 di Imagine Dragons in Italia, una a Padova e una a Napoli Imagine Dragons in concerto a Napoli

I luoghi stupendi da visitare vicino Napoli e in Campania

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro – il ponte tibetano di Laviano

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di Velia

Provincia di Caserta

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli – Acquedotto Carolino

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli – Nuova ala della Reggia

Provincia di Avellino

Visita a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Le mostre da non perdere vicino Napoli e in Campania

