Pilates e Aperitivo: un’esperienza al tramonto al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Una serata di benessere e relax con Pilates e degustazioni di frutta fresca e hummus, il 25 settembre.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa offre un’esperienza che unisce benessere, cultura e gusto in un solo evento. Mercoledì 25 settembre, alle ore 18:45, imperdibile appuntamento con AperiPilates.

L’evento inizia con una lezione di Pilates al tramonto, condotta in una location mozzafiato: all’aperto, di fronte al mare. La cornice del museo, con la vista sul mare che si tinge dei colori del tramonto, crea un’atmosfera perfetta per rilassarsi e rigenerarsi attraverso la pratica del Pilates. I partecipanti sono invitati a portare il proprio tappetino e indossare abbigliamento comodo per godersi al meglio l’esperienza.

Rinfresco alle Terrazze Pietrarsa

Dopo la lezione, i partecipanti potranno rilassarsi alle Terrazze Pietrarsa per un rinfresco salutare e raffinato. Il menu include centrifughe di frutta fresca, cruditè di verdure con hummus e tagliate di frutta, perfetti per reintegrare i sali minerali e continuare a godere della serata in leggerezza e benessere.

Il costo dell’evento è di € 20,00 a persona, che include l’ingresso al museo, la lezione di Pilates e la degustazione sulla terrazza. In caso di pioggia, non temere: l’evento si svolgerà ugualmente, in una suggestiva area coperta del museo, garantendo così un’esperienza piacevole indipendentemente dal meteo. Per partecipare a questa serata unica, è necessario prenotare in anticipo.

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando il numero WhatsApp al 3356422368

AperiPilates al Museo di Pietrarsa: maggiori informazioni

Quando: Mercoledì 25 settembre 2024

Mercoledì 25 settembre 2024 Orari: inizio 18:45

inizio 18:45 Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: € 20,00 a persona (include ingresso al museo, lezione di Pilates, e degustazione)

€ 20,00 a persona (include ingresso al museo, lezione di Pilates, e degustazione) Contatti e informazioni: Per prenotazioni, contattare via WhatsApp: 3356422368

