“Medea ‘e ncoppa ‘e quartiere”: nuovo appuntamento con Binario Rosa al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Un evento teatrale che fonde la tradizione con le tematiche contemporanee

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le sue porte per una serata unica, dove tradizione e innovazione si incontrano sotto il segno del teatro. Sabato 28 settembre 2024 alle ore 20:30, il museo ospiterà una rappresentazione della tragedia “Medea”, reinterpretata in chiave contemporanea e ambientata nei vibranti quartieri di Napoli.

Un’esperienza teatrale arricchita dal fascino storico del luogo in cui viene rappresentata

Il sito museale farà da cornice a questa esibizione moderna di un classico senza tempo. “Medea ‘e ncoppa ‘e quartiere” non è solo un adattamento teatrale, ma un ponte culturale che collega il passato industriale di Napoli alle questioni sociali odierne, rendendolo un evento di rilievo. La tragedia, carica di emozioni e tensioni, promette di mantenere gli spettatori sul filo del rasoio tra intrighi e rivelazioni inaspettate.

Il costo del biglietto per lo spettacolo è di 16 euro a persona, e include l’ ingresso al museo, per un’esperienza che unisce divertimento e cultura. È necessaria la prenotazione per assicurarsi un posto a questo evento esclusivo, che si preannuncia come un’occasione impermeabile per gli amanti del teatro e della storia napoletana.

“Medea”, una rivisitazione teatrale al Museo di Pietrarsa: maggiori informazioni

