La 40° edizione del Festival dell’Aglianico nel borgo di Montemarano, in Irpinia

Una festa che ci farà conoscere la zona di Montemarano e i suoi vini, ma anche la gastronomia e la storia di un bellissimo territorio

Si terrà dal 27 al 29 Settembre 2024 a Montemarano, in Irpinia, la 40° edizione del “Festival dell’Aglianico” che propone tre grandi giornate per celebrare il vino e per riscoprire le tradizioni, l’enogastronomia, la musica e la storia di un bellissimo territorio.

Il “Festival dell’Aglianico”, è organizzato dal comune di Montemarano e dall’Associazione ProMontemarano, e verrà proposto quest’anno per la 40° edizione per celebrare il buon vino Aglianico, un simbolo di tradizione e passione vinicola della zona.

“Festival dell’Aglianico” nel centro storico di Montemarano

Dal 27 al 29 settembre 2024 il “Festival dell’Aglianico” si terrà nel centro storico del paese che si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, tra ottimo cibo locale, buon vino della zona, cultura, musica, visite guidate e spettacoli itineranti. In particolare ci saranno stand enogastronomici e i visitatori potranno anche partecipare a visite guidate nelle cantine locali.

Festival dell’Aglianico – Programma

Venerdì 27 Settembre

Ore 20:00 Centro storico Apertura stands enogastronomici

Ore 21:00 Piazza del Popolo I BOTTARI DI MACERATA CAMPANIA

Ore 23.30 DJ SET DJ MARIO CARBONE vocalist ALFONSO ROMA ALLA SCOPERTA DEL PAESE DELL’EBBREZZA MUSICALE

Sabato 28 Settembre

Ore 10:00 Visite e degustazioni in cantina – Escursioni enoiche per le campagne di Montemarano

Ore 12:30 Centro storico Apertura stands gastronomici

Ore 21:00 Piazza del Popolo Spettacolo musicale PICCIMONDO FOLK

Ore 23.30 DJ SET DJ NELLO FERRARA & DJ SABA

Domenica 29 Settembre

Ore 10:00 Visite e degustazioni in cantina – Escursioni enoiche per le campagne di Montemarano

Ore 14:00 Piazza del Popolo Musico italiano con g AMBA ARADAM

Ore 18:00 DJ SET DJ FRANCESCO ROMANO voice GIGI LATINO

Il festival sarà animato per le strade del centro storico con tarantella montemaranese itinerante e i gruppi musicali, Carmine Papa e Domenico Nigro, che si esibiranno nelle varie piazzette.

Ci saranno visite guidate nei musei e nella cattedrale . Per info: 3209078872

. Per info: 3209078872 Non mancheranno visite guidate nelle cantine locali, dove sarà possibile degustare l’eccellente vino Aglianico direttamente dai produttori. Per info: 3276761932

Festival dell’Aglianico – Informazioni

