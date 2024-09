Baccalà Village 2024 a Caserta: Festival del Baccalà dal 26 al 29 Settembre

Ph Facebook Baccalà Village

La festa del buon baccalà arriva al Polo Fieristico Caserta a San Marco Evangelista Un grande Festival itinerante dedicato al baccalà, preparato e servito in tutte le sue molteplici declinazioni

Dal 26 al 29 Settembre 2024 si terrà una grande festa del buon baccalà: arriva, infatti, vicino Caserta, la nuova edizione di Baccalà Village che si svolgerà nei grandi spazi del Polo Fieristico Caserta – A1 Expo in Viale delle Industrie, 10 a San Marco Evangelista, una Traversa Viale Carlo III con uscita A1 Caserta Sud. Il Baccala Village torna a Caserta dopo il grande successo di questa estate a Minori dove c’è stato un grandissimo successo.

Il Baccalà Village è un grande Festival itinerante dedicato al baccalà, preparato e servito in tutte le sue molteplici declinazioni. Ci saranno tante degustazioni di baccalà ma non mancherà anche un’Area Pizza (con disponibilità gluten free), e poi spettacoli e parco giochi per i bambini. E spazio anche a chi non ama il baccalà perché ci sarà anche un’Area No Baccalà con lo stesso Menù, senza il baccalà. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati del baccalà e della cultura gastronomica.

Baccalà Village con buon cibo e musica ogni sera

Il Baccalà Village Caserta avrà l’ingresso gratuito e sarà aperto nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato dalle 19,00 alle 24,00 mentre Domenica ci sarà un’apertura dalle 11,00 alle 24,00 e si mangia a pranzo e cena.

Al Baccalà Village Caserta ci saranno

4 spettacoli musicali gratuiti

4 proposte menù

25 proposte di Food

2 pizzerie

Dolce al Baccalà e boutique del Baccala

5000 Mq di area giochi

2300 Mq Coperti

1500 posti a sedere

1000 posti auto

Baccalà Village 2024 a Caserta: Un Evento da Non Perdere

Quando: Da giovedì 26 settembre a domenica 29 settembre 2024. Apertura dalle 19:00 alle 24:00, domenica dalle 11:00 alle 24:00.

Da giovedì 26 settembre a domenica 29 settembre 2024. Apertura dalle 19:00 alle 24:00, domenica dalle 11:00 alle 24:00. Dove: Polo Fieristico Caserta – A1 Expo, Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista, Caserta.

Polo Fieristico Caserta – A1 Expo, Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista, Caserta. Biglietti: Ingresso gratuito. Menù e proposte di food disponibili in loco.

Ingresso gratuito. Menù e proposte di food disponibili in loco. Maggiori informazioni: Polo Fieristico Caserta- Baccalà Village Caserta

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.