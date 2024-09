Festival delle Mongolfiere 2024 a Paestum: Vola sui Templi dal 28 Settembre al 6 Ottobre

Anche quest’anno a Paestum lo straordinario appuntamento che permetterà di volare a bordo di coloratissime mongolfiere e godere di scenari straordinari sulla valle dei Templi di Paestum tra voli liberi e voli vincolati, quelli agganciati ad una lunga fune di 20/25 metri

Ritorna a Paestum dal 28 settembre 2024 al 6 ottobre 2024, il XIV Festival Internazionale delle Mongolfiere, un bell’appuntamento che permetterà di volare a bordo di coloratissime mongolfiere per godere di scenari straordinari sulla valle dei Templi. L’evento si terrà nel Parco delle Mongolfiere in Via Magna Grecia, adiacente all’area archeologica di Paestum.

Al Festival delle Mongolfiere di Paestum si potranno effettuare voli vincolati o voli liberi e si potranno ammirare le straordinarie bellezze archeologiche di Paestum da una prospettiva completamente diversa. Durante il festival non mancheranno anche artisti di strada, esibizioni degli sbandieratori, gonfiabili per bambini, aquiloni e una grande area verde a disposizione del pubblico con finger food, barbecue. L’ingresso al parco delle mongolfiere costa € 5

Come partecipare ai voli in Mongolfiera e quanto costano

Nel programma sono riportate le condizioni e gli orari ma, in linea di massima, i voli saranno disponibili dalle 17 nei giorni infrasettimanali mentre nei giorni festivi ci saranno anche voli a partire dalle 7,30 di mattina oltre a quelli pomeridiani.

I voli sono soggetti alle condizioni meteo e i voli liberi sulla zona saranno effettuati ad un’altezza maggiore mentre i voli vincolati saranno a quote più basse perché la mongolfiera resta attaccata alla terra da una lunga fune di 20/25 metri. In entrambi i casi volare in mongolfiera su Paestum sarà un’esperienza straordinaria e indimenticabile che ci permetterà di ammirare dal cielo sia la spettacolare area archeologica con i maestosi templi che tutta la splendida costa e le montagne che la circonda.

Festival delle Mongolfiere – Paestum – Programma di Massima 2024

Sabato 28 Settembre 2024

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero)

Ore 11.30 Apertura area villaggio ( ingresso € 5 dai 12 anni in su ) – Al interno parco gioco per bambini , aquiloni, ristoro, bar, barbecue , Pizzeria e stand artigianato

Ore 14.00 inizio esibizione artisti di strada intrattenimento bambini

Ore 15.30 esibizione sbandieratori

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero) ( l’ orario del volo puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo ).

Ore 18.00 Volo vincolato con mongolfiera l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota, il biglietto si acquista in loco , posti limitati.

Ore 18.00 gruppo canti Popolare A paranza r’o Tramuntan

Domenica 29 Settembre 2024

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero)

Ore 11.30 Apertura area villaggio ( ingresso € 5 dai 12 anni in su ) – Al interno parco gioco per bambini , aquiloni, ristoro, bar, barbecue, pizzeria, e stand artigianato

Ore 14.00 inizio esibizione artisti di strada intrattenimento bambini

Ore 15.30 esibizione sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di diano

Ore 17.00: Preparazione e decollo delle Mongolfiere l’ orario del volo , puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo ).

Ore 18.00 Volo vincolato con mongolfiera ( l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota, il biglietto si acquista in loco posti limitati ).

Ore 18.00 gruppo canti Popolare A paranza r’o Tramuntan

Lunedi 30 Settembre 2024

Ore 17.00: preparazione e decollo mongolfiere (volo Libero)

Martedi 01 Ottobre 2024

Riposo

Mercoledi 02 Ottobre 2024

Ore 17.00: preparazione e decollo mongolfiere (volo Libero )

Giovedi 03 Ottobre 2024

Ore 17.00 preparazione e decollo Mongolfiere (volo libero)

Venerdi 04 Ottobre 2024

Ore 15.00 apertura bar, e parco gioco per bambini apertura bar barbecue , e stand artigianato

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 18.00: volo vincolato con mongolfiera (l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo Il biglietto si acquista in loco posti limitati.)

Sabato 05 Ottobre 2024

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 11.30 Apertura area villaggio ( ingresso € 5 dai 12 anni in su ) – All’ interno parco gioco per bambini , aquiloni, ristoro, bar, barbecue pizzeria. e stand artigianato

Ore 14.00 inizio esibizione artisti di strada intrattenimento bambini

Ore 15.30 esibizione sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di diano

Ore 17.00 Preparazione e decollo delle Mongolfiere l’ orario del volo libero, puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo ).

Ore 18.00 Volo vincolato con mongolfiera ( l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota, il biglietto si acquista in loco , posti limitati ).

Ore 18.00 gruppo canti Popolare Mulieres Garganiche

Domenica 06 Ottobre 2024

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 11.30 Apertura area villaggio ( ingresso € 5 dai 12 anni in su ) – Al interno parco gioco per bambini , aquiloni, ristoro, bar,pizzeria, barbecue e stand artigianato

Ore 14.00 artisti di strada intrattenimento bambini

Ore 15.30 esibizione sbandieratori e Musici dei Feudi del Cilento e Vallo di diano

Ore 17.00: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero) l’ orario del volo libero, puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo ).

Ore 18.00: Volo vincolato con mongolfiera (l’ orario del volo vincolato puo’ subire variazione a secondo delle condizioni meteo, non si prenota , il biglietto si acquista in loco , posti limitati).

Ore 18.00 gruppo canti Popolare Mulieres Garganiche

