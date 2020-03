Le Pappardelle del Cafone: Cucina Napoletana

Un’altra ricetta veloce e saporita di terra per gustare un primo piatto di pasta buono e gustoso.

Impegniamo il tempo per preparare qualcosa di gustoso stuzzicando la fantasia e utilizzando quello che in genere abbiamo in casa. La ricetta si chiama del Cafone forse perché una volta, all’origine, si usavano prodotti freschi reperiti in campagna come i funghi e la pancetta di maiale che non mancava mai nelle case contadine.

Ingredienti

Fettuccine larghe 400g

funghi misti in scatola o surgelati 200g

pancetta 150g

2 carote

un sedano bianco

una cipolla

pomodori pelati 500g

prezzemolo qb

formaggio parmigiano e un poco di pecorino grattugiato

olio extravergine d’oliva qb

sale qb

pepe qb

In una padella grande versate l’olio e la cipolla tritata con carote e sedano e fateli dorare un po’. Lavate i funghi e poi versateli nella padella insieme ai pezzetti di pancetta affumicati e i piselli.

Quando vi sembra tutto ben amalgamato e rosolato aggiungete i pomodori e i piselli con un pizzico di sale.

Fate cuocere la salsa a fuoco lento per una ventina di minuti, e nel frattempo poi cuocere le pennette rigate in acqua salata e scolatele quando sono al dente.

Saltate, a fuoco vivace, le pennette insieme alla salsa.

Servire con prezzemolo e un pizzico di pepe!