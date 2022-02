Carnevale a Napoli con Lasagna, Chiacchiere e Sanguinaccio

Arriva Carnevale ed a Napoli si inizia a preparare l’ottima e ricca Lasagna che sarà gustata assieme ai dolci tipici di questo periodo, per passare un Carnevale grasso come vuole la tradizione.

Arriva Carnevale e l’occasione è buona per fare uno strappo alla dieta perché a Napoli a Carnevale si prepara un’ottima e saporita lasagna, piatto della trasgressione ma anche molto buono e pratico. C’è infatti chi la prepara il giorno prima perché è squisita anche il giorno dopo e poi ognuno la prepara come la vuole con la scusa della ricetta di famiglia con tanti ingredienti. Tanto più roba ci si mette dentro più è saporita.

C’è chi usa la pasta fresca e chi la prepara con le sfoglie di pasta all’uovo ma la lasagna Napoletana è sempre buona. Chi la fa bianca usando “solo” tanti latticini, con provola fresca e/o fiordilatte della zona dei Monti Lattari naturalmente, e chi la fa con le polpettine di carne, con ricotta e salame napoletano e “piena” di ottimo sugo.

In qualsiasi modo la vogliamo preparare la Lasagna Napoletana è sempre buona, anzi buonissima e rappresenta il piatto tipico di Carnevale a Napoli. La Lasagna si dovrebbe mangiare almeno il Martedì grasso, ma oggi, che si lavora tutti e che si mangia assieme solo la sera, molti spostano il pranzo di Carnevale alla domenica precedente.

Comunque la mangiate, col ragù, le polpettine e la ricotta o la preferite bianca con tanti latticini la tipica lasagna di Carnevale napoletana non può mancare in questo periodo. Poi se guardiamo la TV o le tante ricette disponibili sul web che ci invogliano a trasformarci in cuochi ci possiamo anche cimentare in qualcuna delle tante varianti particolari come quella con i carciofi o con i funghi, quella vegana e chi più ne ha più ne metta.

Ma noi preferiamo la Lasagna napoletana di Carnevale a Napoli che dovrebbe essere un piatto unico, avendo un ripieno di polpettine, salsicce, latticini, salame e uova sode: ma,…. “la tradizione”, vuole il pranzo di carnevale napoletano venga completato almeno con altre bontà tipiche del periodo. Pertanto, seguendo la…. tradizione, dobbiamo per forza di cose, abbinarla ad alcuni dolci tipici del Carnevale cioè le chiacchiere che vanno gustate assieme al sanguinaccio. Di seguito vi diamo qualche ricetta giusto per rimanere nella tradizione del carnevale partenopeo.

La Ricetta della lasagna napoletana

La tradizione del periodo di Carnevale a Napoli vuole una lasagna rossa fatta con tante polpettine o carne macinata, ragù, ricotta e salame e con la sfoglia di pasta all’uovo ma c’è anche una buona variante bianca con la besciamella, senza salsa rossa ma con tantissimi latticini e besciamella con poca carne macinata e molte salsicce, Comunque sia in qualsiasi modo la prepariate la Lasagna è sempre il piatto tipico del Carnevale napoletano. Ricetta della Lasagna napoletana

La Ricetta delle chiacchiere di Carnevale

Sottili, leggere, irregolari e fritte, (ma ci sono anche al forno) le Chiacchiere sono tra i dolci tipici del Carnevale che in questo periodo vanno assolutamente inzuppate nel sanguinaccio, così una tira l’altra. Ricetta della Chiacchiere di Carnevale

La Ricetta del Sanguinaccio o doppia crema al Cioccolato

Il sanguinaccio tanti anni fa si faceva con il sangue di Maiale ma da anni è una ottima crema al doppio cioccolato, preferibilmente fondente, e non deve mancare mai nel periodo di carnevale a Napoli. Di seguito vi proponiamo una nostra ricetta già pubblicata qualche anno fa e che viene sempre ricercata e letta dai nostri lettori. La ricetta del sanguinaccio

