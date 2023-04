Vedi Napoli e poi Mangia: rassegna gratuita con il buon cibo e la bella musica di Napoli

© Napoli da Vivere

Un viaggio tra i piatti della tradizione napoletana con degustazioni, bella musica, approfondimenti e show cooking scoprendo anche la storia e la cultura di Napoli in tanti incontri gratuiti

Dal 7 aprile al 7 maggio 2023 si svolgeranno a Napoli tanti incontri gratuiti dedicati ai buoni piatti della tradizione partenopea tra eventi con racconti, degustazioni, musica e show cooking in diversi luoghi della città come la Domus Ars, l’Hotel Real Orto Botanico, il Monastero delle “33” le terme di Agnano e non solo!

Gli appuntamenti di “Vedi Napoli e poi Mangia” sono gratuiti e l’evento è promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli. L’obiettivo della rassegna è quello di far conoscere l’identità di Napoli, a partire dal suo patrimonio alimentare, ma anche la storia e la cultura della città, unendo la teoria e la pratica, le curiosità e gli aneddoti su pietanze tipiche della cucina partenopea.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero su prenotazione a cura degli organizzatori. A fine post il link per le prenotazioni.

“Vedi Napoli e poi Mangia” – Programma dei racconti della cucina napoletana

Già svolti con successo alcuni eventi: da non perdere i prossimi. Negli incontri previsti anche eventi musicali con artisti napoletani.

11 APRILE – ORE 16 – SFOGLIATELLA – Prof.ssa Elisabetta Moro – Esperto di cucina: Aniello di Caprio – Sfogliatelle e altre Storie d’Amore – Lalla Esposito e Massimo Masiello – Domus ARS Via Santa Chiara, 10

– Prof.ssa Elisabetta Moro – Esperto di cucina: Aniello di Caprio – Sfogliatelle e altre Storie d’Amore – Lalla Esposito e Massimo Masiello – Domus ARS Via Santa Chiara, 10 12 APRILE – ORE 16:00 – BABÀ – Prof.ssa Elisabetta Moro, Dott.ssa Chiara Del Gaudio – Esperto di cucina: Aniello Di Caprio – “Canto Napoletano” di Mario Maglione – Domus ARS – Via Santa Chiara, 10

– Prof.ssa Elisabetta Moro, Dott.ssa Chiara Del Gaudio – Esperto di cucina: Aniello Di Caprio – “Canto Napoletano” di Mario Maglione – Domus ARS – Via Santa Chiara, 10 14 APRILE – ORE 16:00 – PIZZA – Prof. Luciano Pignataro – Esperto di cucina: Gianfranco Iervolino – Posteggia Napoletana – Hotel Real Orto Botanico – Via Foria, 192

– Prof. Luciano Pignataro – Esperto di cucina: Gianfranco Iervolino – Posteggia Napoletana – Hotel Real Orto Botanico – Via Foria, 192 23 APRILE – ORE 11:00 – PASTA E PATATE – Dott. Antonio Puzzi – Esperto di cucina: Giuseppe Daddio – “Eat Art il cibo nell’arte” di Mario Brancaccio – Monastero Di S. Maria in Gerusalemme Via L. Armanni, 16

– Dott. Antonio Puzzi – Esperto di cucina: Giuseppe Daddio – “Eat Art il cibo nell’arte” di Mario Brancaccio – Monastero Di S. Maria in Gerusalemme Via L. Armanni, 16 28 APRILE – ORE 16:00 – GATTÒ DI PATATE – Dott.ssa Angela Frenda – Esperto di cucina: Giuseppe Daddio – Lello Ferrario in “Contacunte” – Hotel Real Orto Botanico – Via Foria, 192

– Dott.ssa Angela Frenda – Esperto di cucina: Giuseppe Daddio – Lello Ferrario in “Contacunte” – Hotel Real Orto Botanico – Via Foria, 192 29 APRILE – ORE 12:00 – SARTÙ DI RISO – Prof.ssa Francesca Marino – Esperto di cucina: Giuseppe Daddio – “Novi Cuatros” omaggio ad Astor Piazzolla – Hotel Real Orto Botanico – Via Foria, 192

– Prof.ssa Francesca Marino – Esperto di cucina: Giuseppe Daddio – “Novi Cuatros” omaggio ad Astor Piazzolla – Hotel Real Orto Botanico – Via Foria, 192 30 APRILE – ORE 11:00 – SALSICCIA E FRIARIELLI – Prof.ssa Rossella Galletti – Scuola Dolce e Salato – “Vizi e Virtù nella cultura della tradizione popolare” – di Gennaro Monti – Monastero Di S. Maria in Gerusalemme – Via L. Armanni, 16

– Prof.ssa Rossella Galletti – Scuola Dolce e Salato – “Vizi e Virtù nella cultura della tradizione popolare” – di Gennaro Monti – Monastero Di S. Maria in Gerusalemme – Via L. Armanni, 16 01 MAGGIO – ORE 11:00 – VERDURE ALLA SCAPECE – Prof. Marino Niola – Scuola Dolce e Salato – “Era De Maggio” Raffaella Ambrosino Soprano – Monastero Di S. Maria in Gerusalemme Via L. Armanni, 16

– Prof. Marino Niola – Scuola Dolce e Salato – “Era De Maggio” Raffaella Ambrosino Soprano – Monastero Di S. Maria in Gerusalemme Via L. Armanni, 16 02 MAGGIO – ORE 11:00 – RAGÙ – Prof. Marino Niola – Esperto di cucina: Ennio Caprio – “Il Canto di Napoli” i Solisti di Santa Chiara Orchestra – Terme di Agnano – Via Agnano agli Astroni, 24

– Prof. Marino Niola – Esperto di cucina: Ennio Caprio – “Il Canto di Napoli” i Solisti di Santa Chiara Orchestra – Terme di Agnano – Via Agnano agli Astroni, 24 06 MAGGIO – ORE 11:00 – SPAGHETTI ALLA NERANO – Dott.ssa Mariangela Bianco – Esperta di cucina: Maya Belen Mejia – “Eat Art il cibo nell’arte” di Mario Brancaccio – Terme di Agnano Via Agnano agli Astroni, 24

– Dott.ssa Mariangela Bianco – Esperta di cucina: Maya Belen Mejia – “Eat Art il cibo nell’arte” di Mario Brancaccio – Terme di Agnano Via Agnano agli Astroni, 24 07 MAGGIO – ORE 11:00 – SPAGHETTI ALLE VONGOLE – Prof. Marino Niola – Esperta di cucina: Maya Belen Mejia – “La Notte dei Racconti Magici” di Gennaro Monti – Terme di Agnano Via Agnano agli Astroni, 24

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero su prenotazione su Eventbrite a cura degli organizzatori al seguente link

Programma completo – Vedi Napoli e poi Mangia

Maggiori informazioni – Vedi Napoli e poi Mangia

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.