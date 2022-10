Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend, dal 7 al 9 ottobre 2022, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare

Tanti eventi, sempre in sicurezza, anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli altri eventi del weekend dal 7 al 9 ottobre 2022 a Napoli e in Campania

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022

Apertura serale della Reggia di Caserta a prezzo ridotto per la Notte dei Ricercatori 2022

Serata speciale venerdì 7 ottobre 2022 alla stupenda Reggia di Caserta dove ci sarà un’apertura straordinaria serale degli Appartamenti Reali e delle iniziative legate alla Notte europea dei ricercatori. Apertura serale della Reggia di Caserta

Ritorna la grande Sagra dei Funghi a Cusano Mutri fino a metà ottobre

Da venerdì 30 settembre e fino a domenica 16 ottobre 2022 ritorna la “Sagra dei Funghi di Cusano Mutri la bella cittadina in provincia di Benevento. Nel centro storico di Cusano la sagra si terrà tutti i giorni fino a domenica 16 ottobre. Sagra dei Funghi a Cusano Mutri

Cioccolateano 2022: La festa del buon cioccolato artigianale a Teano per due weekend

Il centro storico di Teano ospiterà per due weekend di ottobre 2022, nei giorni di sabato 8 e domenica 9 e poi sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022, una nuova edizione di “Cioccolateano”, la grande festa del buon cioccolato artigianale. Cioccolateano 2022

Tanti eventi gratuiti nel weekend tra Baia, Pompei, Stabia e Oplontis con Campania by Night

Continua anche nel weekend dal 7 al 9 ottobre 2022 Campania by Night il programma di eventi gratuiti di Scabec tra le bellezze di Baia, degli scavi di Pompei, del Palazzo Reale del Quisisana e nella Villa di Poppea a Oplontis Campania by Night.

Il Festival Internazionale delle Mongolfiere ritorna a Fragneto Monforte

Nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 2022 si terrà la 34° edizione del Festival Internazionale delle Mongolfiere a Fragneto Monforte nel Sanniocon anche tanti eventi nella cittadina sannita. Festival delle Mongolfiere

“Domenica di Carta”: visite ed eventi gratuiti nelle biblioteche e negli archivi dello Stato in Campania

Ritorna domenica 9 ottobre 2022 la “Domenica di Carta”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato. Tante iniziative a Napoli e in Campania “Domenica di Carta”

Ad Avella la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana su due weekend

Ritorna ad Avella, la storica città d’arte nell’avellinese la Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana che presenta quest’anno 5 giorni di festa, su due weekend,. la Sagra si terrà nei giorni 8, 9 e 14, 15 e 16 Ottobre 2022, con oltre alle buone specialità irpine da gustare anche visite alle tante bellezze della cittadina archeologica avellinese. Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana

“Il giardino delle zucche” più grande d’Europa contro il bullismo

Dal 24 settembre al 1 novembre 2022 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà “Il giardino delle zucche” con Spookley la zucca quadrata del famoso libro di Emily Turino e del cartone animato di Netflix. “il giardino delle zucche

Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino a Roccamonfina: la grande sagra d’autunno

Sette weekend a Roccamonfina per la grande sagra dell’autunno, la Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino di Roccamonfina in tutti i week end dal 1 Ottobre al 13 Novembre 2022 con anche tanti nei fine settimana Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino

L’Asprinum Festival a Cesa con tanto buon vino Asprino: il programma

Continua il lungo weekend a Cesa, vicino ad Aversa, paese delle Grotte e delle Alberate Aversane, per la grande festa dell’Asprinum Festival che si terrà dal Giovedì alla Domenica e precisamente dal 6 al 9 ottobre 2022 con anche concerti gratuiti di Enzo Avitabile e del gruppo de La Maschera. Asprinum Festival

La Sagra del Cinghiale 2022 a Dugenta nei weekend fino a ottobre

Si terrà in tutti i weekend, ogni venerdì, sabato e domenica fino al 30 Ottobre 2022, la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano. Sagra del Cinghiale a Dugenta

Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d’Oro

Fino al 3 novembre 2022, in 5 comuni della costa vesuviana, c’è Ethnos, il Festival internazionale di musica etnica uno tra i festival del genere più importanti d’Italia. 4 concerti nel Weekend. Ethnos,

L’Irpinia Express, il treno del paesaggio. I viaggi di settembre in treno storico

A settembre 2022 ben tre i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. 8 ottobre 2022 – da Avellino a Cassano Irpino L’Irpinia Express

Omaggio alla Bellezza: visite guidate e yoga gratuiti a Massa Lubrense in costiera sorrentina

Tanti eventi gratuiti che si terranno fino ad ottobre 2022 organizzati dal Comune di Massa Lubrense tra passeggiate guidate in posti straordinari, nelle vicinanze di Massa o tra le vie del centro storico ed anche incontri di yoga. Omaggio alla Bellezza

Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta facendo vivere un’esperienza straordinaria del viaggio su un treno d’epoca con un biglietto di soli 5 euro. Prossimo 16 ottobre 2022 Reggia Express

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo

Ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nel periodo borbonico prossima 8 ottobre Teatro Antico di Ercolano

Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra a Pozzuoli

Per questa estate, ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

La funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Sono riprese le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte Faito tra panorami straordinari. Funivia del Faito

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Classifica 50 Top Pizza 2022: anche quest’anno le migliori pizzerie d’Italia sono a Napoli e in Campania

Anche la nuova edizione del 2022 di 50 Top pizza, la guida on line delle migliori pizzerie in Italia curata da Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, premia le pizzerie di Napoli e della Campania Classifica 50 Top Pizza 2022

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly 2022

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

Dove mangiare vicino Napoli o in Campania tanto buon cibo della nostra terra

Ristoranti e pizzerie aperti vicino Napoli o in Campania normalmente e per l’asporto. Scopriamone qualcuno assieme. Ma non dimenticate le tante sagre di questa settimana che troverete sullo speciale post dedicato alle feste e alle sagre del weekend.

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata