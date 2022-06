Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta facendo vivere un’esperienza straordinaria del viaggio su un treno d’epoca con un biglietto di soli 5 euro

Anche in Campania ripartono i viaggi dei treni storici per farci scoprire le bellezze del territorio attraverso il turismo ferroviario. E domenica 26 giugno 2022 ci sarà il viaggio del Reggia Express, il treno storico che, dal centro di Napoli ci porta davanti alla splendida Reggia di Caserta. Primo viaggio del 2022 con uno splendido convoglio d’epoca, composto da una Locomotiva Elettrica con Carrozze Anni ’30 “Centoporte” e anni “50” Corbellini e Bagagliaio.

Si parte domenica 26 giugno alle ore 10,10 dalla Stazione Centrale di Napoli per Caserta, con arrivo previsto alle 10.40. Il treno di ritorno partirà dalla stazione di Caserta alle 17, con arrivo a Napoli alle 17.40.

Biglietti a tariffa ridotta per la Reggia

E per chi vorrà visitare la Reggia di Caserta, ci sarà un biglietto a tariffa ridotta proprio per i viaggiatori del treno storico. Infatti presentando alla biglietteria della Reggia di Caserta il biglietto di andata e ritorno del treno storico Reggia Express si avrà diritto ad un biglietto ridotto dal costo di € 10.00 per la data del 26 giugno (la visita comprende gli Appartamenti storici, il Parco ed il Giardino Inglese), e di € 14 a partire dal 1 luglio e che comprenderà anche la visita alla mostra “Frammenti di Paradiso”.

È possibile acquistare il biglietto a prezzo ridotto per l’ingresso anche online collegandosi al sito della Reggia o su Ticket One.

I biglietti del Treno Storico Reggia Express e prossime date

I biglietti per viaggiare sul Reggia Express costano € 5 Adulti e € 2,50 Ragazzi, tariffa unica A/R, e sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com

Le prossime date per il Reggia express saranno il 10 e il 24 luglio 2022

Maggiori informazioni sul sito ufficiale Reggia Express – Sito ufficiale

